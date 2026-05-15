Honda tira la toalla: abandona el objetivo de vender solo eléctricos para 2040

El fabricante japonés de vehículos Honda ha abandonado su objetivo de vender solo vehículos eléctricos para 2040, y se centrará en ámbitos como la compensación de emisiones o los nuevos combustibles para lograr la neutralidad de carbono en 2050, ha explicado su presidente, Toshihiro Mibe.

Este anuncio llega después de que el fabricante se anotara unas pérdidas netas de 423.941 millones de yenes (unos 2.293 millones de euros) en el último año fiscal, sus primeros resultados en rojo desde que comenzó a cotizar en la Bolsa de Tokio, en 1957.

Las pérdidas, que el fabricante espera convertir en beneficios netos de 260.000 millones de yenes (1.406 millones de euros) para finales del año fiscal en curso, se deben principalmente a su decisión de cancelar el desarrollo y lanzamiento de tres vehículos eléctricos que iban a producirse en Norteamérica a causa de la baja demanda.

En adelante, tratarán de cambiar su objetivo hacia el 'volumen total de reducción de CO2', combinando la electrificación (que incluye híbridos y vehículos eléctricos de batería), combustibles neutros en carbono y tecnologías de compensación de carbono.

En particular, el fabricante quiere impulsar la producción de vehículos híbridos, y planea introducir 15 nuevos modelos a nivel global para 2029, principalmente en Norteamérica.