LO MEJOR DE LA SEMANA: la llegada de Zeekr a España, el primer 100% eléctrico de Ferrari y el nuevo superdeportivo de Audi

Puro músculo, así es el nuevo KGM Musso. Un pick-up con una estética moderna y una capacidad de carga de entre 865 y 1.085 kilos. Movido por un motor diésel de 202 CV, que puede combinar la tracción total con una caja manual o automática y un sistema que incluye reductora y bloqueo de diferencial, para poder disfrutar de su conducción por cualquier terreno.

En Centímetros Cúbicos hemos tenido la ocasión de probarlo en el Circuito 4x4 de Bujarkay, en Jaén. Allí, gracias a sus ángulos y a su gran altura libre al suelo, superó todas las dificultades y demostró sus buenas cualidades Off Road.

Zeekr es la marca premium eléctrica del Grupo Geely y ha iniciado oficialmente su actividad en España, junto a Salvador Caetano Auto. Zeekr opera en quince países europeos y, ahora, aterriza en nuestro país con cuatro modelos de diferentes segmentos: X, 7X, 7GT y 001. Coches de diseño europeo, enfocados en la movilidad sostenible y en las experiencias digitales avanzadas para sus conductores. Modelos que destacan por sus altas autonomías, gran potencia y sistemas de carga ultrrápida.

Zeekr aterriza en España con cuatro modelos eléctricos premium desde 37.100 euros | Europa Press

La planta de Seat y Cupra en Martorell ha iniciado ya la producción del Cupra Raval y del Volkswagen ID. Polo, los dos coches eléctricos urbanos con los que el Grupo Volkswagen tiene el objetivo de liderar la electromovilidad en España y en Europa con modelos Made in Spain. Además de convertirse en un auténtico hub en tecnológico en el sur de Europa y ser totalmente autosuficientes. Un proyecto que incluye la gigafactoria de baterías de Sagunto, en Valencia.

Por su parte, el ID. Polo establece referencias tecnológicas con una autonomía de hasta 454 km y el nuevo Connected Travel Assist, que incluye reconocimiento automático de semáforos, por ejemplo. Y el Raval, por otro lado, con solo 4 metros de longitud integra innovaciones avanzadas, como los asientos CUP Bucket con tejido 3D Knitting y las proyecciones de luz dinámicas en las puertas. Lanzándose con tres ediciones, ofrece una autonomía de alrededor de 450 km.

Ferrari ha agitado Internet con su coche 100% eléctrico: el Luce. Un rompedor modelo con cuatro motores eléctricos que desarrolla 1.050 caballos, con tecnología derivada del Ferrari F80. Con arquitectura de 800 voltios, dirección a las cuatro ruedas y suspensión activa avanzada, el Luce, ofrece una autonomía de 530 kilómetros. Los pilotos de la escudería italiana, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, no dejaron pasar la oportunidad de probar el primer coche 100% eléctrico de la historia de la marca del Cavallino Rampante. Alejados del terremoto de críticas digitales, se lo pasaron en grande conduciéndolo y probando sus cualidades sobre el asfalto.

Ferrari Luce | Ferrari

El nuevo ID. Polo, la versión 100% eléctrica del popular coche de Volkswagen. El ID. Polo ya está a la venta y la marca ha presentado en Madrid.

Fabricado en Martorell, estará disponible con tres niveles de potencia y diferentes tipos de baterías, con una autonomía de hasta 450 kilómetros. Gracias a la plataforma MEB+, el ID. Polo ofrece más espacio interior y un maletero más amplio que el Polo de combustión. Su diseño adopta el nuevo lenguaje “Pure Positive”, con un estilo moderno, tecnológico y funcional

El nuevo Volkswagen ID. Polo | Volkswagen

Audi ha presentado su primer superdeportivo con un sistema de propulsión híbrido de alto rendimiento: el Nuvolari. Con una potencia de, nada más y nada menos que 1.001 CV. Esta cifra le permite alcanzar una velocidad máxima de más de 350 km/h, por lo que se convierte automáticamente en el vehículo de producción en serie más potente y rápido de la historia de la marca de los cuatro aros. También es la demostración de cómo combina el espíritu de la Fórmula 1, la innovación técnica, un nuevo diseño y procesos eficientes.