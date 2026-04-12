LO MEJOR DE LA SEMANA: BMW iX3 mejor coche del año 2026, sexta generación del Toyota RAV4 y el nuevo Jaecoo 8 SHS

La sexta generación del Toyota RAV 4 ya está aquí. Ganando en eficiencia, mejorando en diseño y ofreciendo un espacio líder en su clase, llamando la atención los 580 litros de capacidad en el maletero. Se puede elegir con una motorización híbrida, con 183 CV, o híbrida enchufable, con dos versiones: tracción delantera con 268 CV o tracción total inteligente que alcanza los 304.

La opción que se enchufa puede recorrer más de 100 kilómetros en modo 100% eléctrico, un 30% más de lo que permitía la capacidad de la anterior batería. Es el primer modelo de Toyota en Europa en estrenar la plataforma digital ARENE.

Toyota RAV4 | Toyota

El BMW iX3 ha ganado el premio al Mejor Coche Del Año en el Mundo en los World Car Awards 2026, donde nuestro director, Fernando Gómez Blanco, es uno de los jurados españoles junto a Pablo García, de Motor1 España. El SUV de BMW también se ha llevado el galardón a Mejor Coche Eléctrico 2026.

Por su parte, el Lucid Gravity se ha hecho con el premio al Mejor Coche de Lujo, mientras que el Hyundai Ioniq 6 N, se ha coronado como el Mejor Coche Prestacional. El de Mejor Coche Urbano 2026 se lo ha llevado el Firefly y, el Mazda 6E, ha obtenido el título de Mejor Diseño del año. Los resultados de los World Car Awards se dieron a conocer en el Salón de Nueva York.

El nuevo BMW iX3 representa un cambio realmente importante en la firma alemana, tanto a nivel estético como tecnológico | BMW

Los estudios de Netflix, en Madrid, acogieron la presentación oficial de Geely en nuestro país. El fabricante chino aterriza con dos SUV electrificados con la premisa de ofrecer tecnología, diseño y seguridad a un precio muy competitivo, con la que pretende acercar el concepto de “Premium accesible” a todos los públicos.

Inicialmente, los modelos que llegan a nuestro país son el Starray EM-i, un híbrido enchufable que promete hasta 1.055 kilómetros de autonomía total; y el Geely E5, un 100% eléctrico con hasta 628 kilómetros de autonomía. Geely lanzará en España nueve modelos en los próximos tres años.

Geely EX5 | Geely

El nuevo buque insignia de Jaecoo, el Jaecoo 8 SHS, es la apuesta de la marca china por ofrecer un SUV para todo tipo de usos. Es decir, con un gran confort de marcha en carretera y un interior lujoso y espacioso. Y también fuera de ella, gracias a su tracción a las cuatro ruedas, su sistema de suspensión y los distintos modos de conducción específicos para cada situación.

Su mecánica híbrida enchufable combina un motor de gasolina con tres eléctricos, y una batería de gran capacidad, entregando 428 CV y ofreciendo una autonomía de hasta 134 kilómetros en modo eléctrico, sumando más de 1.000 de combinada. El Jaecoo 8 SHS ofrece unos consumos muy bajos, homologando tan solo 2,1 litros cada 100 kilómetros.