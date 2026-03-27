BMW protagoniza una de las historias más increíbles del año: De ser una inocentada a convertirse en la atracción en Nürburgring

El 28 de diciembre de cada año uno debe estar siempre atento. Cualquiera le podría vacilar, un amigo, un familiar, incluso una empresa con una publicación en redes sociales. Es el Día de los Santos Inocentes, que en España y Latinoamérica se celebra a finales del calendario pero que en la mayoría del mundo se festeja el 1 de abril. Ese primero de mes de 2025, BMW publicaba su broma: Habrá una versión GT del M3 Touring. Incluso incorporaba imágenes falsas. Pero la respuesta de la gente fue tan positiva que la marca alemana ha transformado la inocentada en realidad.

La publicación de BMW tuvo 1,6 millones de visualizaciones, cifra que justificaba el trabajo de crear el M3 Touring GT, que competirá en las 24 horas de Nürburgring 2026 del 16 al 17 de mayo. Sin duda, se trata del modelo que ha generado más expectación entre todos los que participarán, tanto por la novedad como por la historia que hay detrás.

BMW M3 Touring GT | BMW

Sin favoritismo

El equipo Schubert Motorsport será el encargado de gestionar la participación del BMW M3 Touring GT, el cual será conducido por cuatro pilotos oficiales de la marca alemana: Jens Klingmann, Ugo de Wilde, Connor De Phillippi y Neil Verhagen. Competirán en la clase SPX, mientras que el otro BMW que partirá de la línea de salida, el M4 GT3 EVO, lo hará en la categoría SP9.

El BMW M3 Touring GT no es de los favoritos para ocupar los primeros puestos, al contrario que el M4 GT3 EVO, que ya ganó la edición anterior. El modelo que se estrena este año tras la transformación de la inocentada en realidad, integra un motor M TwinPower Turbo de 3.0 litros y seis cilindros para una potencia de 590 CV, y vinculado a una una transmisión X-Trac de seis relaciones.

BMW M3 Touring GT | BMW

Un cuerpo distinto

La carrocería de esta edición GT cambia bastante respecto a la del M3 Touring de calle. Lo más evidente es la reducción de su largura en 200 mm pero el aumento de su altura en 32 mm debido a la colocación de un gran alerón trasero. Lo más curioso es el diseño que decora la carrocería, compuesta de comentarios realizados a la publicación de la inocentada.

Han sido ocho meses de trabajo de los ingenieros de BMW para que la broma llegue al campeonato de resistencia. Esta historia, sin duda, demuestra el impacto que pueden tener las redes sociales en las decisiones de los fabricantes, y la importancia que han ganado las opinión de los potenciales cliente. El BMW M3 Touring GT pasará a la eternidad.