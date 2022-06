El mecánico de 'Tiktok' que ha puesto en jaque a Tesla

¿Se pueden ganar 62.700 euros desde un taller de Aranjuez a Tesla? La respuesta es rotundamente sí. Eso es lo que ha conseguido Ángel Gaitán, mecánico y perito judicial, al que la justicia le ha dado la razón por un sinfín de fallos en el Model 3 que acababa de adquirir y de los que la marca no quería hacerse cargo.

El litigio con Tesla comienza en septiembre del 2020. Cuál es la sorpresa de Gaitán al ver su Model 3 y detectar “desajustes en el capó del motor y en el cromado de las puertas, piezas mal soldadas, el limpiaparabrisas desgastado”, según detalla la sentencia. En consecuencia, se pone en contacto con la marca, que esgrime todo tipo de excusas para eximir su responsabilidad.

“La única respuesta que obtenemos por su parte es que si lo queremos que lo devolvamos, pero no nos dicen si está bien, si está mal o si cumplen sus estándares de calidad o no”, explica Gaitán en uno de sus vídeos en Tiktok, red social en la que se hizo viral por detallar los fallos de su Tesla y los de otros clientes que habían llevado modelos de la marca al taller que el regenta.

Tesla, conocedora de estos vídeos en redes sociales, decidió no contestar a los correos electrónicos, dejando a Gaitán la vía judicial como única salida. Finalmente, el juzgado de primera instancia 2 de Fuenlabrada ha dado la razón al mecánico y obliga a Tesla a abonar 62.700 euros a su cliente (el coste del coche), 319 euros en concepto de indemnización y los costes derivados del procedimiento legal. La sentencia reconoce “una insatisfacción del comprador por numerosas deficiencias que obligan acudir al taller en numerosas ocasiones, permaneciendo en el mismo durante un mes”. El fallo admite que “a un coche nuevo no se le debe desenganchar un punto de soldadura” por lo que "proponer la aplicación de adhesivo sellante a un vehículo procedente de fábrica es lógico que no satisfaga las expectativas del comprador”.

Primera sentencia en contra a Tesla en Europa

Esta sentencia puede desencadenar más denuncias hacia la empresa de Elon Musk. Sin ir más lejos, en Alemania un ingeniero, propietario de un Model 3, se percató que la parte inferior de la carrocería tenía abolladuras y que la mayor parte de los brazos de sujeción estaban fracturados. Pidió a Tesla la sustitución de las piezas, a lo que la marca respondió con evasivas. El cliente exige la sustitución de su Model 3 por otro nuevo. Si el tribunal decide condenar a Tesla, sentará un precedente que podría poner en aprietos sus cuentas en Europa.

