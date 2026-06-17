Máxima seguridad en un SUV compacto con la fiabilidad japonesa de Subaru

Aunque suene a frase de gacetilla, conducir un Subaru equivale a elegir un estilo de vida, a dejar en cada paso una estela de personalidad. No hay misterio. Todo nace de lo que luce tanto atrás como adelante: el que considero el logotipo más bonito y a prueba de detractores de la industria del automóvil. Las insignias tienen su peso en la idiosincrasia. Algunas más y otras menos. La de esta marca japonesa revienta la báscula.

Sobre esta base de prestigio, luego viene la gama y los modelos de cabecera como el SUV compacto, un coche que da respuestas a intenciones de compra precisas. Si buscas conducción 4x4, el Subaru Crosstrek te la dará de serie y en todas sus versiones. Si buscas altos estándares de seguridad, detrás de sus cinco estrellas obtenidas en su test de Euro NCAP hay mucho que contar.

Subaru Crosstrek | Subaru

Porque modelos con la calificación más alta abundan en el mercado europeo, pero este C-SUV se hace valer específicamente como un ideal para los ocupantes de la fila trasera. Su puntuación del 90 % en esta categoría fue el resultado de unas pruebas que fueron contundentes: el coche comprobó su alto grado de protección para pasajeros de hasta 10 años. Se explica por la configuración de los asientos, los anclajes y sus bolsas de aire, pero también por funciones que marcan la diferencia como el detector de presencia infantil.

El Subaru Crosstrek, un SUV seguro por asistencias y, sobre todo, por las bases

Según lo arrojado en las pruebas de impacto, este Subaru promete una alta seguridad pasiva cuando la colisión la recibe desde atrás y en el costado que ocupamos ya sea como conductor o bien como pasajero. La contracara es el latigazo cuando el chocan se produce del lado opuesto, un punto débil a tener en cuenta.

Subaru Crosstrek | Subaru

Aunque podría mejorar en aspectos como el frenado automático al momento del encuentro con otros vehículos en intersecciones, Incluir un total de nueve airbags con sistema de retención suplementario, el ponderado frenado de emergencia para la marcha atrás, los faros delanteros que se adaptan a la dirección y que todo ello forme parte del conjunto básico es toda una declaración de principios de lo que ofrece en materia de asistencias, a las que agrega un sistema de monitorización del conductor avanzado.

Más allá del punto por punto, el Crosstrek se concibe un SUV preparado por la suma de las partes fundamentales que hacen a un vehículo, por fuera de los estándares de ficha técnica. Hablamos de un Subaru que destaca por rigidez, por un bajo centro de gravedad y por una optimizada suspensión, suficiente no para dar seguridad en tanto funciones, sino para transmitírnosla desde las bases. Lo primero que queremos de un coche es que responda al tacto y a la reacción, y este compacto japonés está diseñado para que a nosotros, como conductores, no nos tiemble el pulso cuando debamos ejecutar maniobras evasivas. Se valora que el fabricante entienda que el punto de partida de un modelo seguro debe ser lo estructural y no las cantidades de asistencias.