No es el más moderno, pero sí tu última oportunidad para hacerte con un deportivo por 23.000 €

Pensar en comprar un coche deportivo o pasional por poco dinero se ha convertido casi en una utopía. Sin embargo, y para fortuna de los amantes de las cuatro ruedas, existen opciones como el Abarth 595, o lo que es lo mismo, un utilitario deportivo con 165 CV, cambio manual y que puede ser tuyo por 23.650 euros.

No obstante, es necesario aclarar que dicha oportunidad tan atractiva pasa por financiar con la firma del escorpión. De esta manera, debemos leer con detenimiento la letra pequeña y descubrir si realmente es una buena opción o, por el contrario, un dolor para nuestro bolsillo.

Abarth F595 | Abarth

Pero esta no es la única condición por parte de Abarth para poder optar a dicho precio, sino también acogernos a una configuración concreta para el pequeño -pero matón- utilitario. Así, debemos optar por la variante 595, encontrándonos con el ya mencionado motor de 165 CV y un equipamiento bastante generoso.

Tal es así, que nos encontramos con una dotación de serie conformada por elementos como llantas de 17 pulgadas, suspensión delantera y trasera firmada por Koni, sensor de lluvia, asientos delanteros deportivos, cuadro de instrumentos con display central de 7 pulgadas, sensores de aparcamiento traseros, pinzas de freno Brembo y pantalla táctil de 7 pulgadas con conexión con Apple CarPlay entre otros.

Abarth F595 | Abarth

En cuanto a motor, el Abarth 595 recurre al archiconocido 1.4 T-JET, un cuatro cilindros sobrealimentado por turbo que, para la ocasión, produce 165 CV y 230 Nm de par. Se trata de un propulsor con un sonido embriagador, y además se asocia a una caja de cambios manual de seis relaciones. Todo ello provoca un 0 a 100 en 7,3 segundos y una velocidad punta de 218 km/h para un conjunto de 1.110 kilos.

Pero, ¿qué sucede a la hora de pasar por la caja de Abarth? Lo cierto es que la marca no especifica condiciones para esta oferta, indicando simplemente que se deberá financiar un mínimo de 36 meses. No obstante, para aquellos clientes que no opten por la financiación, se les ofrece un precio de unos igualmente atractivos 26.845,75 euros, una cifra que no resulta descabellada en los tiempos de inflación.