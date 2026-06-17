Madring está listo: el circuito está preparado, y 'La Monumental' pondrá "carácter" al GP de España de Fórmula 1

Ifema Madrid presentó oficialmente este martes el trazado Madring, que albergará el Gran Premio de España de Fórmula 1 del 11 al 13 de septiembre, en un circuito "diferente", con "carácter y mucha personalidad" que "ya es una realidad".

"Es un circuito que tiene de todo. Es espectacular, tiene mucho carácter y mucha personalidad, es lo que había que pedirle al GP de España. Tiene largas rectas para tener carreras emocionantes, la combinación del circuito híbrido lo hará emocionante. Es un trazado diferente", expresó Carlos Sainz, piloto español del equipo Williams y embajador del Gran Premio de España en Madrid.

Desde el recinto en el que se lleva a cabo el show Wah en Ifema Madrid, el madrileño reconoció que correr en la capital "es un orgullo y un honor, algo superemocionante" para él. "Decir que voy a competir en un Gran Premio a 20 minutos de mi casa es increíble", agregó Sainz.

Carlos Sainz durante la exhibición de Williams en el circuito Madring de Madrid | Getty Images

Tras escuchar el himno de la F1 en su versión para este GP de España, el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, reivindicó que "la realidad es siempre superior a la idea", y recordó que esta se gestó "hace cinco año con Luis García Abad, alma máter" del proyecto. "El sueño ya es una realidad", celebró.

"Madrid no se parece a ningún circuito, tiene carácter propio, muy reconocible, un circuito a la madrileña, que se está dotando para conducirnos a la celebración de un evento memorable. Queremos que sea referente de la experiencia de F1 en Europa y uno de los mejores en el mundo para que nos sitúe en la élite y nos convierta en una referencia global", agregó.

De los Mozos lamentó las "noticias interesadas que querían generar dudas y falta de confianza" sobre el proyecto, que "ha exigido lo mejor" de Ifema y sus trabajadores. "Este proyecto ha precisado del compromiso de los que han trabajado en él, agradezco su esfuerzo y excelencia. También al Ayuntamiento, la Comunidad, la Cámara de Comercio", enumeró.

A su vez, destacó que "es el único que se va a celebrar en una gran capital europea. La F1 ha hecho crecer el reconocimiento internacional de la marca y en talento y ambición. La realidad ha superado a la idea, un GP que lleva asociado nuestra marca España", expresó, durante una jornada en la que se izó una la bandera más grande de Madrid en un mástil de 54 metros de altura.

Más tarde, Louis Young, Chief Race Promotion Officer de Fórmula 1, resaltó la "ambición compartida" entre todos los actores que han hecho posible este GP en Madrid. "Queríamos una ciudad con identidad, energía y cultura, no solo una carrera, sino un evento de clase mundial. Somos el campeonato más popular, con una base de aficionados de más de 800 millones. Trabajaremos juntos para establecer un nuevo referente en la F1", afirmó.

El Gran Premio generará unos 4.500 millones de euros en 10 años

También intervino el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), Manuel Aviñó, quien apuntó que el proyecto de Madring "simboliza la enorme fortaleza" que vive el automovilismo español. "España ocupa una posición de enorme importancia, con pruebas internacionales en todas las especialidades, una amplia red de circuitos, organizadores experimentados y una afición que constituye uno de los grandes patrimonios del automovilismo español", aplaudió.

Finalmente, Santiago Roura, subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, dijo que la F1 "constituye una de las competiciones con mayor proyección internacional" y es "un ejemplo de cómo en el deporte pueden confluir excelencia, innovación y capacidad de adaptación".

Mientras que Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio, afirmó que "Madring es lo que ocurre cuando las administraciones trabajan con una visión compartida", para crear un "circuito especial". "Es una oportunidad para traer inversión y generar empleo. Generará unos 400-450 millones de euros en cada carrera, es decir, 4.500 millones en los 10 años", avanzó.