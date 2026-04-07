Esta es la pick-up con la que Hyundai cerrará la década de forma gloriosa

Hubo quien daba por muertas a las pick-up. Tenían argumentos porque vivimos en un mundo cada vez más urbanita. No obstante, estos vehículos corpulentos pensados para superar terrenos complejos han ganado una nueva vida gracias a numerosas marcas que están apostando por ellos. Es el caso de Hyundai, que ha presentado el modelo que de momento se llaman Concept Boulder.

Esta pick-up es, por ahora, solo una idea de lo que debería ser el coche final, el de producción, que será lanzado en el mercado norteamericano en 2030. Al tratarse de un prototipo, conocemos poca información, la mayoría de ella estética tanto del exterior como del interior. Pero lo que sabemos de este Concept Boulder es bastante prometedor y asegura un coche que el mercado puede acoger con ganas.

Hyundai Concept Boulder | Hyundai

Cuerpo de todoterreno

Los neumáticos son enormes, de 37 pulgadas, con condiciones todoterreno, y uno de ellos, el de recambio, lo encontramos en el exterior de la puerta trasera, como en las pick-up tradicionales. Aunque el espíritu de su diseño es bastante moderno, no pierde la esencia de un coche 4x4, con ángulos cuadrados y robustos, una protección frontal rotunda y una amplia distancia con el suelo.

Ya dentro del habitáculo encontramos que no hay pantalla para panel de instrumentos, sino que será proyectado en la parte inferior del parabrisas. A pesar de que el coche debería llegar al mercado en 2030, mantiene botones físicos divididos en cuatro pequeñas pantallas en el centro de un salpicadero con una forma circular extraña.

Hyundai Concept Boulder | Hyundai

Una plataforma novedosa

Aunque se trate de una pick-up, en el interior de este Hyundai Concept Boulder hay acabados propios de otros segmentos que se inclinan a una mayor gama, como una berlina, SUV business o vehículos de marcas aspiracionales. No tenemos noticias sobre mecánica o prestaciones, no obstante, sí sabemos que la plataforma sobre la que se construirá este coche acepta propulsiones eléctricas, híbridas de distinto tipo y de combustión.

Esta plataforma será una novedad, porque será la primera de la marca surcoreana concarrocería sobre chasis. Ahora cabe preguntarse si este futuro modelo de Hyundai tendrá cabida en Europa en la próxima década a pesar de que esté en un principio orientado solo para Norteámerica, como explica José Muñoz, presidente y CEO de Hyundai Motor Company: “Estamos entrando en segmentos donde nunca competimos, y estamos haciéndolo de forma correcta, proyectados en los Estados Unidos, construidos por americanos y para clientes americanos”.