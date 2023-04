¿Llevarte a casa un todoterreno de 200 CV y 7 plazas por menos de 40.000€? Sí, es posible

Aunque los SUV dominan el mercado, hay un segmento que se niega a desaparecer y ofrece opciones de lo más interesante. Es el caso del SsangYong Rexton, un auténtico todoterreno 4x4 de 7 plazas, que se ha convertido en una de las opciones más atractivas de su segmento gracias, sobre todo, a una relación calidad-precio extremadamente farovable. La gama de SsangYong se centra en SUVs y todoterrenos, siendo uno de los fabricantes que más ha apostado por este tipo de vehículos. Con precios muy atractivos, como el SsangYong Tivoli de 170 CV por menos de 18000€, la marca surcoreana ha mantenido una ventaja competitiva en el mercado.

El buque insignia de SsangYong, el Rexton, es un verdadero todoterreno con chasis de largueros y travesaños, que ofrece 7 plazas, potencia, comodidad y tecnología. Sus capacidades off-road destacan sobre otros modelos de la marca gracias a características como la reductora y el bloqueo de diferencial. Con los últimos ajustes de precio, ahora es posible tener un SsangYong Rexton por menos de 40000€, siendo el todoterreno de 7 plazas más asequible del mercado.

Gracias a las promociones vigentes, puedes llevarte a casa un SsangYong Rexton D22 DTR 4x4 con cambio automático y acabado Pro por 39700€. Mecánicamente, el Rexton está equipado con un motor diésel de 2.2 litros y cuatro cilindros que ofrece 202 CV, junto con una transmisión automática de 8 velocidades. El sistema de tracción integral es conectable con tres modos: tracción trasera, tracción total y tracción total con reductora, aunque no cuenta con diferencial central.

SsangYong Rexton | SsangYong

Con esta motorización, el Rexton de 7 plazas acelera de 0 a 100 km/h en poco más de 10 segundos y alcanza una velocidad máxima de 182 km/h. Sin embargo, sus consumos no son especialmente bajos, con un promedio homologado de 7.7 litros/100 km, que en condiciones reales ronda los 9 litros/100 kilómetros. Además, al no contar con ninguna clase de electrificación, el Rexton tiene la etiqueta C de la Dirección General de Tráfico.

El acabado Pro ofrece un equipamiento relativamente completo, aunque con algunas carencias que hay que tener en cuenta a la hora de escoger este modelo. Viene de serie con faros LED, llantas de 17", sistema de infoentretenimiento con Apple CarPlay y Android Auto, sensores de luz y lluvia, sensores de aparcamiento con cámara trasera y climatizador bizona. Sin embargo, no se puede equipar, ni siquiera como opción, elementos como el sistema de frenada autónoma de emergencia (solo se ofrece aviso de colisión sin actuación en los frenos), control de crucero adaptativo o airbag de rodilla para el conductor.