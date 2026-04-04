Llega a Europa la versión California Special del Mustang más eléctrico

Uno de los SUV más atractivos del mercado es el Ford Mustang Mach-E, un modelo 100% eléctrico que se ha consolidado en los dos últimos cursos con más de 50.000 ventas anuales globalmente. Para darle un empujón a este coche en Europa, la marca estadounidense ha anunciado que una nueva versión hasta ahora exclusiva en América, ahora también estará disponible en el Viejo Continente, la GT California Special.

Este SUV Coupé será el enésimo revival reciente del California Special de 1968, uno de los coches más recordados de la gama Mustang. Lo que ofrece de distinto está versión son numerosos detalles estéticos, como sus llantas de 20 pulgadas en gris carbonizado, su logotipo GT/CS en el novedoso color Azul Rave, la franja en el capó con la inscripción California Special y los gráficos radiales que, con sus colores gris, negro y azul, homenajean a las puestas de sol de la costa oeste de Estados Unidos.

Ford Mustang Mach-E GT California Special | Ford

Materiales resistentes

La estética exterior tiene un marcado carácter deportivo que se extiende al habitáculo, como en sus asientos de competición en azul y plata de ActiveX Navy Pier y Miko. A juego, encontramos el salpicadero y el volante, cubiertos con materiales resistentes para aumentar el tiempo de conservación del interior de este Mustante Mach-E GT California Special.

El Director General de Ford en Europa para Turismos, Christian Weingaerter, dice que esta versión “transporta para Europa el alma legendaria de la costa oeste americana, proporcionando a los clientes una forma única de disfrutar de nuestro icono eléctrico”. Pero el lanzamiento en el Viejo Continente de la edición GT California Special no es el único anuncio reciente sobre la gama Mustang Mach-E.

Se ha perfeccionado el software y el hardware para permitir actualizaciones automáticas, igual que otros componentes que mejoran la experiencia al volante de este modelo. También se ha integrado como Sistema Avanzado de Asistencia a la Conducción el Clear Exis Assist, que ayuda a evitar a accidentes con ciclistas, motos, patinetes o peatones gracias a un conjunto de sensores.

Ford Mustang Mach-E GT California Special | Ford

Compromiso constante

Estéticamente, hay una novedad en toda la gama, la ampliación del catálogo de colores para la carrocería al sumar el Rojo Race y el Verde Azulado Adriatic. Otra actualización está reservada a las versiones Premium Extended Range. Tendrán nuevos neumáticos que, por su menor resistencia al contacto con el asfalto, consiguen que la autonomía pase de 555 a 615 kilómetros.

Weingaerter deja claro que Ford concibe esta gama como una de las más importantes para la marca: “El GT California Special y las últimas actualizaciones son parte de nuestro compromiso constante en satisfacer las necesidades de los clientes de Mustang Mach-E sea a través de nuevas versiones, actualizaciones de software over-the-air o mejoras de hardware”.