¿Te libra una matrícula extranjera de las sanciones en España? Cómo te localiza Tráfico y cómo se notifican las multas

¿Crees que por tener carnet o matrícula extranjera te librarás de las multas de tráfico en España? Es un grave error pensar así, ya que salir del país no cancela ninguna sanción.

La ley española sanciona por igual a turistas, residentes temporales o coches de alquiler. Si un agente te para y no acreditas residencia legal, exigirá el pago o depósito inmediato. Si no pagas en el acto, las autoridades pueden inmovilizar tu vehículo por completo.

Si la infracción la capta un radar o cámara, la DGT usará el intercambio de datos en la Unión Europea. Esto aplica en excesos de velocidad, uso del móvil, alcohol, cinturón o saltarse un semáforo. Las notificaciones llegarán al domicilio de tu país y respetarán el plazo legal. Si pagas en los primeros 20 días naturales, obtendrás un descuento del 50% renunciando a alegar.

Recuerda abonar solo por canales oficiales, pues la DGT jamás notifica multas por SMS o email. Consultar las plataformas administrativas a tiempo te evitará complicaciones mayores durante tus desplazamientos por el territorio español.