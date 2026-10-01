Lexus ES: la berlina japonesa apuesta por una gama híbrida y eléctrica desde 61.500 euros

Lexus pone precio y estructura a la gama del nuevo ES en España. La berlina japonesa llega con una estrategia que combina mecánica híbrida y versiones 100% eléctricas, con una tarifa de acceso de 61.500 euros tanto para el ES 300h como para el ES 350e eléctrico.

La oferta queda articulada en tres versiones mecánicas: el híbrido ES 300h y los eléctricos ES 350e FWD y ES 500e AWD, con diferentes configuraciones de potencia y tracción.

El ES 300h estrena la sexta generación del sistema híbrido de Lexus. Bajo el capó se mantiene un motor de gasolina de cuatro cilindros y 2,5 litros, pero asociado a una nueva transmisión y a una batería de iones de litio más ligera y compacta. Una de las novedades importantes es que, por primera vez en la gama ES, el cliente puede elegir entre tracción delantera o total E-Four. La versión híbrida se ofrece con los acabados Signature y Exclusive.

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En cuanto al equipamiento, el ES 300h incorpora desde el acabado Signature una pantalla multimedia de 14 pulgadas, cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y asientos delanteros calefactados y ventilados. El nivel Exclusive añade elementos como la Digital Key, el sistema de cámaras con visión 360 grados, el retrovisor interior digital y el equipo de sonido Mark Levinson de 17 altavoces.

La alternativa eléctrica queda representada por los ES 350e FWD y ES 500e AWD, disponibles con los acabados Signature y Omotenashi+. El segundo supone el escalón más alto de la gama y añade, entre otros elementos, suspensión adaptativa AVS, faros MultiLED de alta resolución con iluminación adaptativa y un paquete de confort para las plazas traseras. Este último incluye un asiento tipo otomano para la plaza posterior derecha, un asiento del acompañante abatible y hasta cinco programas de masaje.

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Más allá de las diferencias mecánicas y de equipamiento, el nuevo ES mantiene una apuesta clara por la tecnología aplicada al confort y a la seguridad. Toda la gama incorpora de serie el Lexus Safety System+ 4.0, la última evolución del paquete de asistentes de la marca, con mejoras en la detección de posibles riesgos y en las funciones de ayuda a la conducción.

Con esta gama, Lexus mantiene el ES como una de sus berlinas de referencia y evita apostar por una única vía de electrificación. Híbrido o eléctrico, tracción delantera o total y distintos niveles de equipamiento forman una oferta que arranca en 61.500 euros y busca cubrir desde quien todavía prefiere la fórmula híbrida hasta quien da el salto al eléctrico sin abandonar el formato de una berlina tradicional.

Lexus ES | Lexus

Precios nuevo Lexus ES:

ES 300h SIGNATURE FWD 61.500 €

ES 300h SIGNATURE AWD 64.500 €

ES 300h EXCLUSIVE AWD 69.500 €

ES 350e SIGNATURE Efficiency FWD 61.500 €

ES 350e SIGNATURE FWD 63.100 €

ES 350e OMOTENASHI+ FWD 78.500 €

ES 500e SIGNATURE AWD 66.100 €

Pintura metalizada 0 € (Incluida en el precio)

Pintura especial Azul Egeo y Copper Petra 750 €