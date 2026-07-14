Airstream celebra 20 años en Europa con una edición especial de su icónica caravana 534

Airstream celebra sus 20 años en el mercado europeo con el lanzamiento de una edición especial de la Airstream 534: la "20 Years Europe Edition”. Esta edición mantiene la esencia del modelo original, pero añade un completo equipamiento de serie que permite a los compradores acceder a numerosos extras con un importante ahorro frente a una configuración personalizada.

Airstream 20 Years Europe Edition | Airstream

La caravana conserva la distribución habitual de la Airstream 534, con una cama doble fija en la parte trasera y una zona de estar delantera convertible en otra cama, ofreciendo capacidad para cuatro personas. Con una longitud cercana a los 6,8 metros y una masa máxima de 1.900 kilos, requiere un vehículo tractor con suficiente capacidad de remolque, aunque sigue siendo más manejable que otros modelos de mayor tamaño de la marca.

El mayor atractivo de esta edición conmemorativa es su equipamiento. Incluye de serie un toldo en color azul vintage con franjas blancas, sistema de maniobra, aire acondicionado y una batería de litio-ferrofosfato (LiFePO₄), además de eliminar la necesidad de configurar estos elementos por separado al venir integrados en un único paquete.

Airstream 20 Years Europe Edition | Airstream

El interior también recibe un tratamiento exclusivo para diferenciarse del modelo convencional. Los clientes pueden elegir entre tapicería de cuero en color burdeos o azul marino, mientras que la dotación se completa con ropa de cama, colcha y cojines decorativos de la firma Lexington, reforzando una imagen que combina el lujo con el estilo clásico característico de Airstream.

Airstream 20 Years Europe Edition | Airstream

Este modelo mantiene, además, un completo equipamiento de confort con cocina equipada, baño integrado y calefacción central programable. Esta edición especial ya está disponible por 112.850 euros, IVA incluido, una cifra que supone un ahorro de 13.375 euros respecto a un modelo equivalente configurado de forma individual. Con este lanzamiento, la marca apuesta por una edición pensada para quienes buscan exclusividad, diseño y la tradición que ha convertido a Airstream en un referente en su sector.