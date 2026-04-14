Leapmotor lanza el T03 LCV, su solución eléctrica para la movilidad profesional urbana

"El lanzamiento del T03 LCV refleja el objetivo de Leapmotor de extender la movilidad eléctrica más allá de los clientes particulares y hacia el segmento profesional y comercial, donde las ciudades, las pequeñas empresas y los operadores de reparto buscan cada vez más vehículos cero emisiones", ha explicado la firma.

Derivado del turismo Leapmotor T03, el T03 LCV ha sido adaptado específicamente para uso profesional, combinando unas dimensiones exteriores compactas con un área de carga y una tecnología eléctrica probada.

Leapmotor T03 | Leapmotor

Con unas dimensiones de 3.620 mm de longitud, 1.652 mm de anchura y 1.577 mm de altura, el vehículo ofrece una gran capacidad de carga, con un volumen de 657 litros y una carga útil máxima de hasta 220 kg, lo que lo hace especialmente adecuado para operaciones urbanas exigentes.

El Leapmotor T03 LCV está propulsado por un motor eléctrico de 70 kW (95 CV), lo que refleja el interés de la marca por poner en marcha un vehículo comercial eléctrico compacto, práctico y tecnológicamente avanzado.