Kia tenía un SUV superventas que España no podía comprar: ahora llega por menos de 30.000 euros

Durante años, Kia ha tenido un SUV de éxito que los conductores españoles no podían comprar. No hablamos del Sportage, ni del Niro, ni del Stonic, sino de un modelo que hasta ahora había quedado reservado para otros mercados y que, pese a ello, se había convertido en uno de los coches más importantes de la marca a nivel mundial.

Ese coche es el Kia Seltos, un SUV compacto que por fin llega a España y que aterriza con una idea bastante clara: colocarse entre los SUV más interesantes para quienes quieren algo más grande y completo que un utilitario elevado, pero sin saltar necesariamente a los precios de los todocaminos familiares más grandes.

El SUV de Kia que España no podía comprar

El caso del Kia Seltos es curioso. Su primera generación se presentó en 2019, pero no llegó a Europa. Kia lo vendió en otros mercados, donde logró una acogida muy destacada, hasta el punto de situarse como uno de los modelos más vendidos de la marca en todo el mundo.

Ahora, con la nueva generación, la estrategia cambia. El Seltos sí llega al mercado europeo y también a España, donde ya aparece en la gama oficial de Kia con un precio de partida de 28.030 euros. No es un SUV de derribo, pero sí un modelo que entra en una zona muy sensible del mercado: la de los SUV compactos con precio relativamente contenido, buen equipamiento y mecánicas de gasolina e híbridas.

Kia Seltos | Kia

Y ese es precisamente el punto interesante. En un momento en el que muchos coches nuevos se han encarecido de forma notable, Kia introduce en España un SUV de 4,43 metros de longitud, con una gama que arranca por debajo de los 30.000 euros y con una versión híbrida prevista para más adelante.

Más grande que un SUV urbano, pero sin llegar al tamaño del Sportage

El Kia Seltos mide 4,43 metros de largo, así que no estamos ante un SUV urbano pequeño. Por tamaño, se coloca en una posición intermedia muy interesante dentro de la gama Kia, con una carrocería más generosa que la de modelos pensados principalmente para ciudad, pero sin alcanzar el planteamiento de un SUV familiar grande.

En la práctica, esto lo convierte en una alternativa para quien busca un coche con imagen SUV, buena presencia, maletero razonable y una postura de conducción elevada, pero no necesita dar el salto a un modelo más caro o voluminoso.

Además, el Seltos llega con una estética bastante marcada. Kia ha apostado por un diseño más robusto, con una imagen de todocamino más clara que la de otros SUV de corte urbano. Es una de esas recetas que suelen funcionar bien en el mercado español: tamaño contenido, aspecto aventurero y precio de acceso que todavía no se dispara.

De momento, gasolina de 180 CV

En su lanzamiento en España, el Kia Seltos está disponible con un motor de gasolina 1.6 T-GDi de 180 CV. Es una mecánica turboalimentada que se ofrece con cambio manual o automático, dependiendo de la versión, y con tracción delantera o total en las configuraciones superiores.

La gama arranca con el Kia Seltos Concept 1.6 T-GDi 2WD manual de 180 CV, que parte desde 28.030 euros. Por encima aparece el acabado Drive, también con tracción delantera y cambio manual, desde 30.030 euros. Las versiones más equipadas, GT-Line y X-Line, recurren al cambio automático de doble embrague y elevan notablemente el precio.

Kia Seltos | Kia

La gama queda así:

Versión Motor Precio Kia Seltos Concept 1.6 T-GDi 2WD manual, 180 CV 28.030 euros Kia Seltos Drive 1.6 T-GDi 2WD manual, 180 CV 30.030 euros Kia Seltos GT-Line 1.6 T-GDi 2WD DCT, 180 CV 35.430 euros Kia Seltos X-Line 1.6 T-GDi 4WD DCT, 180 CV 38.220 euros La versión básica no llega precisamente carencia de extras. De serie, el Seltos Concept ya incluye elementos como faros full LED, climatizador automático bizona, pantalla central de 12,3 pulgadas, cuadro digital de 12,3 pulgadas, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, actualizaciones remotas OTA y varios asistentes a la conducción.

La versión que más interesa llegará después

Aunque el arranque comercial se apoya en el motor de gasolina, probablemente la versión más interesante para muchos conductores españoles será la híbrida. Kia tiene previsto incorporar más adelante un sistema híbrido completo, con potencias de 154 o 178 CV, según la versión elegida.

La clave está en la etiqueta. Esa variante híbrida debería contar con etiqueta Eco de la DGT, un distintivo que sigue teniendo mucho peso para quienes viven cerca de grandes ciudades, entran a menudo en zonas de bajas emisiones o simplemente quieren un coche más fácil de revender dentro de unos años.

Ahí es donde el Seltos puede ganar todavía más sentido. Porque el modelo de gasolina de 180 CV puede resultar atractivo para quien priorice prestaciones y sencillez mecánica, pero la versión híbrida encajará mejor con el comprador que busca consumo contenido, etiqueta Eco y un uso más urbano o periurbano.

Kia Seltos | Kia

Un rival incómodo para los SUV compactos de siempre

El Kia Seltos llega a un segmento especialmente competido. Por precio, tamaño y planteamiento, tendrá que medirse con algunos de los SUV compactos más populares del mercado, pero su principal argumento es que combina una carrocería relativamente amplia con una tarifa de acceso que todavía queda por debajo de la barrera psicológica de los 30.000 euros.

No es el SUV más barato que se puede comprar en España, ni pretende serlo. De hecho, Kia no suele jugar esa carta de forma tan agresiva como otras marcas. Su apuesta pasa más por ofrecer una buena relación entre equipamiento, diseño, garantía, tecnología y gama mecánica.

Y ahí el Seltos puede encontrar su hueco. Especialmente entre quienes miran un SUV compacto, quieren una marca generalista consolidada y no terminan de ver claro dar el salto a fabricantes más nuevos o menos conocidos.

El Kia Seltos llega tarde, pero puede llegar en buen momento

La paradoja es que el Kia Seltos llega a Europa años después de haberse convertido en un modelo importante para la marca en otros mercados. Pero ese retraso también puede jugar a su favor. Llega cuando el mercado español sigue demandando SUV, cuando muchos conductores buscan coches con etiqueta Eco y cuando el precio de los modelos nuevos se ha convertido en una de las principales barreras de compra.

Por eso, más que como un simple SUV nuevo, el Seltos se puede leer como una pieza estratégica dentro de la gama Kia. No sustituye al Sportage, no compite exactamente con el Stonic y no tiene el enfoque más electrificado del Niro. Su papel es otro: ofrecer un SUV compacto, de imagen robusta, con precio relativamente razonable y con una futura versión híbrida que puede ser la más atractiva de toda la gama.

En otras palabras, Kia tenía un SUV de éxito que España no podía comprar. Ahora sí. Y aunque no llegue con el precio más bajo del mercado, sí lo hace con una fórmula que puede encajar muy bien con lo que muchos conductores siguen buscando: un SUV de tamaño razonable, marca conocida, buen equipamiento y, dentro de poco, también con etiqueta Eco.