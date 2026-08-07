Es el coche que más vende Volkswagen en España: y recupera una de sus características más punteras

La nueva generación del Volkswagen T-Roc llegó al mercado español con una gama completamente electrificada, cambio automático de serie y motores de hasta 150 CV. Sin embargo, le faltaba una opción que sí había estado presente en su predecesor: la tracción total. Volkswagen ya ha resuelto esa ausencia con el lanzamiento del nuevo T-Roc 2.0 eTSI 4Motion de 204 CV, una versión que convierte al SUV compacto en una alternativa mucho más potente, rápida y preparada para circular fuera del asfalto.

La novedad ya ha aparecido en el configurador alemán con un precio de partida de 49.515 euros. Todavía no se encuentra disponible en España, aunque su comercialización en nuestro mercado debería producirse próximamente. De momento, el nuevo Volkswagen T-Roc vendido en España únicamente se ofrece con motores 1.5 eTSI microhíbridos de tracción delantera.

Volkswagen T-Roc | Volkswagen

El T-Roc vuelve a tener tracción total

El sistema 4Motion es la verdadera novedad de esta versión. No convierte al T-Roc en un todoterreno tradicional, pero sí permite enviar fuerza a las ruedas traseras cuando las delanteras pierden adherencia. Esto debería aportar más capacidad de tracción sobre nieve, barro, caminos o asfalto mojado, además de ayudar a transmitir al suelo los 204 CV del motor.

Volkswagen utiliza diferentes configuraciones de su sistema de tracción integral dependiendo del modelo. En los vehículos con motor transversal, como el T-Roc, se recurre a un embrague multidisco que conecta el eje trasero cuando resulta necesario. En condiciones normales puede priorizarse el eje delantero para reducir el consumo, mientras que el reparto de par se modifica automáticamente cuando el coche detecta una posible pérdida de adherencia. En este artículo explicamos con más detalle cómo funciona la tracción 4Motion de Volkswagen.

Esta solución también permite que el T-Roc vuelva a ocupar un espacio que había quedado vacío dentro de la gama. Hasta ahora, quien quisiera un Volkswagen SUV con cuatro ruedas motrices debía mirar hacia modelos más grandes y caros, como el Tiguan, el Tayron o el Touareg.

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204 CV, etiqueta ECO y prestaciones casi deportivas

Bajo el capó encontramos un motor de gasolina turboalimentado de dos litros acompañado por un sistema eléctrico de 48 voltios. El conjunto desarrolla 204 CV y 320 Nm de par máximo, y se asocia obligatoriamente a una caja de cambios automática DSG de doble embrague y siete relaciones.

Gracias a esta mecánica, el T-Roc 4Motion acelera de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 226 km/h. Son cifras que lo sitúan muy por encima de los T-Roc de 116 y 150 CV disponibles actualmente y que lo acercan al terreno de los SUV compactos deportivos, aunque todavía quedará reservado un escalón superior para el futuro T-Roc R.

La electrificación ligera permite apagar el motor de combustión en determinadas fases de circulación por inercia y recuperar energía durante las deceleraciones. También debería garantizarle la etiqueta ECO de la DGT, pero no convierte al T-Roc en un híbrido capaz de circular durante largos periodos utilizando únicamente electricidad.

De hecho, su consumo homologado se sitúa entre 7,2 y 7,5 litros cada 100 kilómetros. Es una cifra considerablemente superior a los aproximadamente 5,5 litros anunciados por las versiones 1.5 eTSI de tracción delantera. La mayor cilindrada, la potencia adicional y el peso del sistema 4Motion tienen un precio también en la gasolinera.

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El problema es que se acerca peligrosamente a los 50.000 euros

Los 49.515 euros anunciados en Alemania tienen una explicación adicional: por ahora, el motor 2.0 eTSI 4Motion solo puede configurarse con el acabado R-Line. Eso significa que incluye una presentación más deportiva, asientos específicos, suspensión de enfoque más dinámico y un equipamiento más completo que las versiones de acceso.

Aun así, la cifra coloca al T-Roc en un territorio complicado. El modelo parte actualmente en España desde 28.600 euros con financiación, por lo que esta variante podría costar cerca de 20.000 euros más que el T-Roc más asequible. Además, se acerca a modelos más grandes, espaciosos y familiares.

Su argumento no será, por tanto, ofrecer la mejor relación entre precio y espacio, sino combinar unas dimensiones relativamente compactas con tracción total, 204 CV, cambio DSG y etiqueta ECO. Es, en cierto modo, el T-Roc para quien quiere las capacidades de un Tiguan 4Motion, pero prefiere un coche más pequeño y con una imagen algo más deportiva.

Volkswagen todavía no ha comunicado su precio para España. La llegada del 4Motion completa una gama que también acaba de estrenar el nuevo T-Roc híbrido autorrecargable. Con ambas versiones, el SUV alemán pasa de tener una oferta mecánica relativamente sencilla a cubrir casi todos los perfiles: desde el conductor que busca un modelo eficiente para la ciudad hasta quien necesita potencia y cuatro ruedas motrices.