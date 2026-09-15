Kia ha convertido una furgoneta eléctrica en el monovolumen que ya nadie se atrevía a fabricar: 268 CV y hasta 11 plazas

Hubo una época en la que las familias numerosas podían elegir entre decenas de monovolúmenes. Renault Espace, Ford Galaxy, Volkswagen Sharan, SEAT Alhambra o Citroën C8 eran coches relativamente habituales. Hoy encontrar algo parecido es bastante más complicado. Y, curiosamente, Kia puede estar recuperando esa fórmula utilizando como punto de partida una furgoneta eléctrica.

Se llama Kia PV7 y es uno de los nuevos vehículos de la familia PBV de la marca coreana. Está concebido principalmente como un vehículo profesional, pero su versión Passenger podrá transportar hasta nueve personas en Europa y llegar incluso a las 11 plazas en algunos mercados.

Kia PV7 | Kia

Una furgoneta que también quiere ocupar el hueco de los grandes monovolúmenes

El planteamiento de Kia es bastante diferente al de un turismo convencional. El PV7 se ofrecerá en versiones destinadas al transporte de mercancías y también en configuraciones pensadas para pasajeros, servicios de lanzadera, empresas y grandes familias.

Precisamente esta última versión es la que resulta más interesante. Frente a los SUV de siete plazas que dominan actualmente el mercado, Kia plantea un vehículo con una carrocería prácticamente cúbica y un enorme aprovechamiento del espacio interior.

La variante de pasajeros mide alrededor de 5,35 metros de longitud y cuenta con una batalla de 3,50 metros. El habitáculo está diseñado para poder reorganizar los asientos y adaptar la distribución interior en función de las necesidades.

Eso permite configurar el PV7 como un gran vehículo familiar, como transporte profesional de pasajeros o incluso como una especie de monovolumen modular de gran tamaño.

Kia PV7 | Kia

268 CV y una batería de hasta 96,2 kWh

Aunque sus dimensiones y su planteamiento recuerdan claramente a una furgoneta, el apartado eléctrico está mucho más cerca del de los últimos coches eléctricos de Kia.

El PV7 utiliza una plataforma específica para vehículos eléctricos y podrá montar baterías de 71,5 o 96,2 kWh. Con la batería de mayor capacidad podrá superar los 460 kilómetros de autonomía en algunas configuraciones.

Su motor eléctrico desarrolla hasta 200 kW, equivalentes a unos 268 CV, y 420 Nm de par máximo. Inicialmente estará disponible con tracción delantera, aunque también están previstas versiones con tracción total.

No son cifras habituales en una furgoneta de este tamaño y permiten que el PV7 se acerque más al comportamiento de un turismo eléctrico moderno que al de un vehículo comercial tradicional.

Kia PV7 | Kia

Puede recuperar gran parte de la batería en unos 20 minutos

Uno de los aspectos más llamativos del nuevo Kia PV7 es su arquitectura eléctrica de 800 voltios, una solución que todavía sigue siendo relativamente poco habitual incluso entre los coches eléctricos.

Conectado a un cargador rápido compatible, el PV7 podrá pasar aproximadamente del 10 al 80% de batería en unos 20 o 25 minutos, dependiendo de la configuración y de las condiciones de carga.

También contará con tecnología V2L, que permite utilizar la batería del vehículo como fuente de alimentación para herramientas, electrodomésticos u otros dispositivos externos.

La versión de carga tampoco se queda corta. Las configuraciones más grandes podrán ofrecer alrededor de 8 metros cúbicos de capacidad, una carga útil cercana a los 1.200 kg y espacio suficiente para transportar varios europalés.

Kia PV7 | Kia

Kia lo traerá a Europa en 2027

El Kia PV7 tiene previsto llegar al mercado europeo durante 2027, aunque algunas configuraciones estarán destinadas únicamente a determinados países.

La versión de 11 plazas, por ejemplo, apunta principalmente a mercados asiáticos, mientras que en Europa lo más probable es que las variantes de pasajeros se queden en configuraciones de hasta nueve asientos.

Aun así, el concepto resulta especialmente interesante en un mercado en el que los grandes monovolúmenes prácticamente han desaparecido. Mientras la mayoría de fabricantes apuesta por SUV de siete plazas, Kia prepara un vehículo eléctrico pensado realmente para transportar a muchas personas y aprovechar al máximo cada centímetro del habitáculo.

Puede que técnicamente sea una furgoneta, pero por filosofía el PV7 recuerda mucho a aquellos grandes monovolúmenes que durante años fueron la opción lógica para las familias que necesitaban espacio de verdad.