No te la juegues: ninguno de estos trucos te evitarán dar positivo en un control de drogas

A estas alturas no debería ser necesario recordar los peligros que conllevan no solo las drogas, sino también conducir bajos sus efectos. Sin embargo son varios los conductores los que hacen caso omiso a los riesgos de estas sustancias y piensan que pueden burlar los controles haciendo algunos trucos, pero solo existe uno que te evitará la multa: no consumir drogas.

No obstante, no todos los conductores que conducen tras haber consumos estupefacientes se dan cuenta de ello, e insisten en llevar a cabo una serie de soluciones para reducir su presencia en el cuerpo y evitar la multa. Pero lo cierto es que no sirven, y engañar a la DGT es más difícil de los que muchos creen.

Control de alcohol y drogas | La Sexta

El primero de estos trucos es esperar una o dos horas antes de coger el coche pensando va a desaparecer del cuerpo en caso de que nos hagan un control. Pues craso error, ya que sigue saliendo igualmente positivo a la hora de comprobarlo en un control rudimentario.

El segundo es tomar grano de café o ciertas bebidas energéticas. Pues nada más lejos de la realidad, ya que ninguno de estos dos elementos conseguirán disimular la aparición de drogas en sangre cuando uno se somete a un control de drogas. A ello debemos sumarle beber mucha agua, otro truco ancestral que nunca ha funcionado.

Control en carretera | DGT

Hacer deporte o sudar, dos técnicas que han sido aplicadas en infinidad de controles pero que no sirve de absolutamente nada. Y es que por mucho deporte que hagamos en dicho momento, no será suficiente para reducir la presencia de la sustancia cuando nos sometamos al control.

Por último, también, son muchos los que creen que durmiendo un rato se pasará el efecto. Nada más lejos de la realidad, ya que ninguno de estos supuestos trucos funciona, y lo único que se conseguirá es suponer un riesgo para el resto de conductores y usuarios de la vía y nosotros mismos. Y es que la DGT ofrece el mejor truco para dar negativo en un control de drogas: no consumir.

