Los 5 puntos clave que la DGT recuerda para evitar accidentes en esta polémica intersección

Las rotondas se han convertido en una de las intersecciones más polémicas, principalmente por la confusión que tienen muchos conductores sobre su correcto uso. La DGT, consciente de ello, quiere poner orden y sobre aumentar la seguridad al recordar cinco claves para evitar graves accidentes en una rotonda, así como las consecuencias de estos.

Y es que aunque estas parezcan inofensivas en una primera instancia, no lo son cuando circulamos incorrectamente por ellas. La Dirección General de Tráfico recuerda así cinco claves para evitar accidentes; o en otras palabras, cinco escenarios que de no evitarlos podemos no solo recibir una sanción, sino también provocar un accidente.

Cómo circular en la rotondas | Newspress

El primero de ellos se da cuando accedemos a una rotonda con velocidad excesiva. Esto puede derivar en un golpe con otros vehículos que circulan por esta a velocidad moderada e incluso provocar un atropello en las pasos de peatones que se encuentran en las salidas de una rotonda. Esto puede ser interpretado como conducción temeraria, lo que se traduce en la pérdida de 6 puntos y una multa de 500 euros.

El segundo escenario que puede provocar un accidente es entrar sin respetar la prioridad. Si un coche accede a una rotonda sin respetar la prioridad de circulación que tienen los vehículos que se encuentran ya dentro de ella, puede darse no solo una colisión lateral, sino también una cadena. A ello debemos sumarle la pérdida de 4 puntos del carnet y una multa de 200 euros.

Rotonda | Pixabay

Los cambios continuos de carril en una rotonda sin una señalización previa pueden ser motivo de accidente. De provocarlo o de llevar a cabo los cambios de carril de manera incorrecta mientras que un agente de la ley es testigo podemos experimentar una multa de 200 euros, aunque sin pérdida de puntos.

Una de las acciones más peligrosas que podemos llevar a cabo en una rotonda es abandonar la rotonda desde un carril interior, ergo atravesando carriles exteriores. Esto puede provocar un grave accidente, ya que interferimos en la trayectoria del coche que tiene prioridad. Conlleva una multa de 500 euros y la retirada de seis puntos.

Por último pero no por ello menos importante nos encontramos con salir de la rotonda sin respetar la prioridad del ciclista. Estos, al igual que el resto de vehículos que circulan por una rotonda, tienen prioridad en caso de hacerlo correctamente, y en caso de no respetarla podemos generar un grave accidente, así como perder seis puntos del carnet y tener que afrontar una multa de 500 euros.

