LA FECHA ANUNCIADA ERA EL 1 DE OCTUBRE
Jaguar Land Rover reanudará la producción en unos días tras el ciberataque
Sus operaciones de producción se reanudarán en medio de un "reinicio controlado y por fases", después de haber detenido toda la fabricación desde principios de septiembre.
Jaguar Land Rover ha informado este lunes que reanudará parte de la producción en sus plantas enlos "próximos días" mientras sigue haciendo frente a las consecuencias del ataque cibernético que sufrió a principios de septiembre.
"Sabemos que queda mucho por hacer, pero el trabajo fundacional de nuestra recuperación está firmemente en marcha, y seguiremos proporcionando actualizaciones a medida que avancemos", ha comunicado JLR.
La firma británica ha explicado que algunas secciones de sus operaciones de producción se reanudarán en medio de un "reinicio controlado y por fases" de sus operaciones, después de haber detenido toda la fabricación desde principios de mes, con varias prórrogas.
"A medida que continúa el reinicio controlado y gradual de nuestras operaciones, estamos dando nuevos pasos hacia nuestra recuperación y el retorno a la fabricación de nuestros vehículos de clase mundial", ha afirmado un portavoz de JLR.
Jaguar Land Rover acordó extender la pausa actual que afecta a su producción hasta el miércoles 1de octubre. La compañía explicó que algunos datos de clientes se habrían visto afectados por elincidente cibernético y aseguró que se pondría en contacto con cualquier persona que considere pertinente si detecta que sus datos se han visto afectados.
