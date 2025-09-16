Jaguar Land Rover paraliza su producción hasta el 24 de septiembre por el ciberataque sufrido

Jaguar Land Rover (JLR) ha acordado extender la pausa actual que afecta a su producción hasta el próximo miércoles 24 de septiembre con motivo del ataque cibernético que sufrió la firma británica elpasado 2 de septiembre, y que pudo afectar a datos de clientes de la empresa.

"Hoy hemos informado a colegas, proveedores y socios que hemos extendido la pausa actual en nuestra producción hasta el miércoles 24 de septiembre de 2025", ha trasladado la compañía este martes a través de un comunicado.

La firma ha tomado esta decisión mientras continúa su investigación forense del incidente cibernético y mientras considera las diferentes etapas del reinicio controlado de sus operaciones globales, "lo que llevará tiempo", según ha asegurado.

"Lamentamos mucho la interrupción continua que este incidente está causando y continuaremos actualizando a medida que avance la investigación", ha añadido.

La semana pasada, Jaguar Land Rover explicó que algunos datos de clientes se habrían visto afectados por el incidente cibernético y aseguró que se pondría en contacto con cualquier persona que considere pertinente si detecta que sus datos se han visto afectados.