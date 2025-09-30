Se compra un Aston Martin de 3 millones de euros y casi se estrella con una ambulancia por una de las múltiples averías del coche

Aston Martin es una marca de coches conocida mundialmente. Fabrica automóviles de muy altas prestaciones, diseños increíbles y precios absolutamente mareantes, aunque también es, posiblemente, la marca de automóviles más deficitaria de la historia. Han estado en números rojos durante décadas, cuando logran mejorar sus cuentas ocurre algo que las vuelve a vaciar y el continuo cambio de propietarios no parece servir para arreglar el desaguisado.

Los últimos propietarios en llegar, la familia Stroll, parece tener más capacidad que los anteriores, pues gracias a ellos, la firma británica ha tenido una importante mejora. Por un lado, los motores los fabrica Mercedes-AMG, por otro, la presencia en Fórmula 1 ayudó a mejorar las ventas y para rematar, el haber puesto un SUV en el mercado, el Aston Martin DBX, también ha mejorado las cuentas. No obstante, aunque se ha mejorado, todavía tienen, como se suele decir, el agua al cuello y en parte ha sido por el desarrollo de unos de los coches más bestias que han creado nunca: el Aston Martin Valkyrie.

El primer Aston Martin Valkyrie para carretera ya está listo para ser entregado | Motor Atresmedia

El Aston Martin Valkyrie es un cochazo brutal

No vamos a entrar en detalles técnicos, solo vamos a mencionar cosas como sus más de 1.000 CV procedentes de un motor desarrollado con la ayuda de Cosworth –cuyo sonido es alucinante– y que está más próximo a un coche de competición que a uno de calle. De hecho, con ponerle unas ruedas de carreteras y adhesivos de patrocinadores en la carrocería, podría ganar más de una prueba. Es, sencillamente, un coche que no tiene sentido usar en las vías públicas; está pensado para ser exprimido en circuito.

El caso es que, al parecer, tampoco se puede usar en circuito porque es una constante fuente de problemas. Son varios los que se han quejado de averías de toda clase, pero uno en especial llama mucho la atención. La noticia la recoge el medio alemán Handelsblatt, y tiene como protagonista a una unidad que fue entregada a su propietario en febrero de 2022. Desde entonces, los problemas no han parado de sucederse, aunque el dueño destaca uno en especial.

Aston Martin Valkyrie spider 2022 | Aston Martin

Puede parecer un poco sin sentido, pero el Aston Martin Valkyrie tiene unos micrófonos externos, que sirven para captar el sonido del coche e introducirlo en el habitáculo a través de unos auriculares para aumentar así las sensaciones al conducir. Pues bien, el propietario relata que, por culpa de ese sistema, no fue capaz de escuchar que se acercaba una ambulancia y a punto estuvieron de impactar. La cosa se quedó en un susto muy grande porque el conductor de la ambulancia demostró notables dotes al volante.

Si esto parece poco, la marca ha demostrado tener un servicio de atención al cliente y de asistencia pésimo, rayando en lo deficiente. El propietario comenta daños al vehículo durante los transportes o visitas al taller, una presunta extracción de una pieza clave durante una de las reparaciones, sin consentimiento previo y una marca que no da importancia a lo que ocurre. Un portavoz ha confirmado al dueño del Valkyrie que los daños no son significativos y calcula una compensación de 55.000 euros por los 441 kilómetros que ha recorrido –124 euros por kilómetro–. Este cálculo se basa en un uso del vehículo estimado entre 300 y 1.000 kilómetros al año, con una vida útil de no más de 20.000 kilómetros.

Pero la pura verdad es que tener una joya única conlleva este tipo de cosas. Para el propietario este coche ha tenido más averías que todos sus demás coches juntos. Pero no es precisamente porque haya tenido pocos. Porque el Aston Martin Valkyrie está al alcance solo de algunos privilegiados.