La nueva norma de circulación obligatoria que no existía

A partir de 2026, una nueva norma de circulación obligatoria entrará en vigor en España, exigiendo que los conductores creen un carril de emergencia cuando se encuentren en atascos o retenciones.

Esta medida, anunciada por la Dirección General de Tráfico, busca facilitar el paso de vehículos de emergencia como ambulancias, bomberos o policía en situaciones críticas. Un paso en firme en pro de la seguridad de todos, acelerando así la respuesta de los cuerpos especializados cuando se requiere su intervención.

La reforma del Reglamento General de Circulación establece que, en caso de congestión, los conductores deberán abrirse hacia los lados de la vía para formar un pasillo central, permitiendo así el acceso rápido a los servicios de emergencia. Esta práctica, conocida como "efecto pasillo", ya se aplica en varios países europeos y ha demostrado ser eficaz para reducir los tiempos de acción en situaciones de emergencia.

Aunque la normativa aún no ha especificado las sanciones exactas, se espera que la DGT implemente multas para quienes no cumplan con esta obligación. Es fundamental que los conductores estén informados y preparados para aplicar esta medida, ya que su cumplimiento puede marcar la diferencia en la atención a víctimas de accidentes y en la eficiencia de los servicios de emergencia.

Así pues, para cumplir con la nueva normativa, basta con girar el volante en la dirección del carril en el que se encuentre tu vehículo. Es decir, si estás en el de la izquierda a la izquierda y si estás en el de la derecha, a la derecha. Un pequeño gesto que puede contribuir a salvar vidas.