El Ferrari de la policía portuguesa que puede circular por vías públicas a 330 km/h

Si usted es uno de los españoles que invadió Portugal en las pasadas vacaciones de verano, quizá se dio cuenta de que en el país vecino la policía brilla por su ausencia. Y la que hay no cuenta con el mejor equipamiento, empezando por los coches. Sin embargo, hay excepciones y la Policía de Seguridad Pública (PSP) de la nación lusa ha incorporado un vehículo que ya quisiéramos tener todos en nuestros garajes, un Ferrari 488 GTB.

Este automóvil de altísima gama (está valorado en 240.000 euros) fue incautado por la policía lusa durante una redada en el marco de una operación antidroga. El coche, que era propiedad de un narco, tras pasar un proceso burocrático ha comenzado a formar parte del abanico de vehículos de la PSP portuguesa.

Ahorro público, y la posibilidad de viajar a 330 km/h para recorridos vitales

Este Ferrari 488 GTB tiene 670 CV de potencia y alcanza los 330 km/h. Gracias a estas cualidades, se usa para operaciones como el traslado de órganos en situaciones en las que se requiere un transplante urgente. Es decir, cubre una función muy importante. De hecho, incautar este tipo de vehículos supone un gran ahorro para las arcas públicas, que adquieren un activo muy valioso sin realizar un desembolso. Y hay que reconocer, que el sueño de cualquier fan del motor es poder recorrer las carreteras a máxima velocidad sabiendo que además es por el motivo más noble, para trasladar un órgano en una situación de transplante urgente.

Tampoco es la única función, también se utilizan en exhibiciones en ferias y eventos, acompañamiento de organizaciones de alto nivel, y vigilancia de la visibilidad en acciones preventivas.

El razonamiento en Portugal es sencillo, si incautamos un bien existen tres posibilidades, dejarlo en desuso mientras se desvaloriza, destruirlo o una buscarle una función pública. Pues si estos bienes pueden aportar algo, mejor aprovecharlos. Así, el Ferrari 488 GTB no es el único coche de alta gama que pertenece a la PSP, tienen un garaje envidiable.

Ferrari 488 GTB Policia Portugal | Policia de Seguridad Pública Portugal

Un garaje de lujo

Cuentan con un Subaru Impreza de 218 CV, con un Porsche 911 que supera los 300 km/h, con un BMW i8 de 350 CV o un impresionante Ford Mustang GT de 315 CV. Si son perseguidos por estos vehículos, los delincuentes se pensarán mejor si darse a la fuga o mejor resignarse a ser pillados por la policía.

La PSP no es el único cuerpo de seguridad del Estado en Portugal que puede presumir de coches. La Guardia Nacional Republicana (GNR) tiene un Nissan GT-R o un Porsche 911 Cabrio. Afortunados aquellos a los que les toque ponerse a los mandos de uno de estos coches tan exclusivos y que seguramente no podrían pilotar fuera de su vida profesional. Porque existe una curiosa contradicción en el país luso, la policía incorpora un Ferrari, mientras sus agentes se quejan y hasta se manifiestan para revertir su pésima situación salarial.