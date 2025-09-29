Lo importante que es este accesorio que pocos llevamos en caso de emergencia

Ante un grave accidente vial, cada segundo cuenta. Más cuando las personas con riesgo de vida, ante incendios, necesitan ser rescatadas del interior del vehículo. Este escenario se ha dado días atrás en Alemania y, lamentablemente, con víctimas fatales.

A principios de septiembre de este año, un Tesla Model S impactó tras salirse de la carretera y empezó a prenderse fuego con los ocupantes adentro. Con la batería eléctrica como causante de fugas térmicas, para lo cual ya existen líquidos orgánicos que las combaten, todo se agravó. "tomé el extintor y corrí. Pero… no sirvió de nada. Quería salvar a la gente. Intenté abrir el coche, pero tampoco funcionó (...) simplemente no se podía abrir; quería sacar a los niños", relató un testigo, según el medio The Truth About Cars.

Ocurrió que las manijas retráctiles, de moda en estos tiempos, no funcionaban. No es ninguna novedad que se registren problemas y reclamos en el acceso al interior de los Tesla Model S. El sistema se activa acercándote con la llave al área de la manija, tocarla y, entonces, ésta debe emerger de la superficie de la puerta para tomarla y así poder abrir. No siempre la manija sale de su guarida cuando la tocas en una situación donde todo está fallando, y aquí se cobró tres vidas.

Resqme | Resqme

Los rompe cristales: algo tan simple como un llavero puede salvar vidas

Lo cierto es que, cada vez que trasciende un hecho que involucra a un coche incendiado, pienso en la importancia de llevar un accesorio en particular. A mí me tocó comprarlo porque tenía que romper una luna y no quería hacerlo con cualquier cosa que encontrara por la calle. Compré el accesorio y luego empecé a investigar sobre él. Se llama Resqme y lo diseñaron unos bomberos especializados en excarcelaciones en situaciones de emergencia.

No, no hace falta llevar un hacha como el Project Maybach para romper el vidrio de un coche, ya sea desde fuera siendo el bombero o quien sale al auxilio, o siendo quien desde adentro corre el riesgo y necesita escapar. Algo tan sencillo como esta pequeña herramienta puede salvar vidas. La presionas contra el cristal, su punta de acero sale con fuerza y lo rompe. Además, se puede desprender de la anilla que lo convierte en llavero, por lo que si lo llevas en las llaves del coche y tienes la llave en el contacto, puedes aun así cogerlo y usarlo.

Y además de este rompedor de ventanas, cuenta también con una cuchilla afilada que permite cortar cinturones de seguridad en situaciones extremas como el caso expuesto, donde en ocasiones los cinturones se bloquean o quedamos en una posición en la que resulta imposible pulsar el botón del cinturón.

En España, el Resqme original cuesta unos 10 euros. Pero existen muchas alternativas. Algunas más caros con funciones adicionales como linterna, como es el modelo de Baseus. Otros son mucho más baratos y cuestan un par de euros, ofreciéndose en packs para comprar múltiples unidades. No es algo a lo que se le dé un uso masivo en la actualidad. Y quizás hay quien pensé que es para aquellos usuarios que son demasiado exagerados. Pero al precio que tiene, vale la pena llevar uno o unos cuantos en el coche al acceso de cada pasajero para que en una situación de emergencia, se pueda recurrir a esto.