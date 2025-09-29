Alertas naranja y roja en el este de España: carreteras cortadas y previsiones para este lunes

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que un total de ocho carreteras se encuentran cortadas al tráfico a consecuencia de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que azotan al este de la península, tres en la Comunidad Valenciana, otras tres en Cataluña y dos más en Aragón.

En concreto, en la provincia de Valencia sufren cortes totales al tráfico por el agua la CV-472, desde el kilómetro 7,9 a la altura de Los Corrales, al kilómetro 8,29 en Las Cuevas; la CV-395 en ambos sentidos, desde el kilómetro 17 en Chera al 27, en la localidad de Sot de Chera; así como la carretera CV-429, desde el kilómetro 16 en Yatova al 28 en Hortunas.

En Cataluña la C-12 entre Amposta y Tortosa, la TV-3314 entre Godall y Ulldecona y la TV-3311entre Santa Bàrbara y la Sénia (Tarragona) se han cortado durante la madrugada de este lunes porque están inundadas, según ha informado Protecció Civil de Cataluña en un mensaje en 'X'.

Por su parte, en Aragón está cerradas al tráfico por inundaciones la carretera A-2306, a la altura de Azuara (Zaragoza) desde el kilómetro 35.72 al 33, en ambos sentidos. También está cerrada la TE-V-1703, a la altura de Vinaceite (Teruel), desde el kilómetro 3,6 al 3,8.

Metrovalencia, también afectado

Metrovalencia ha modificado este lunes su servicio habitual en todas las líneas de metro y tranvía como consecuencia de las fuertes lluvias previstas para Valencia y Castellón que han obligado a decretar la alerta roja, según ha informado la entidad en redes sociales.

De esta forma, Metrovalencia aplica el horario de sábado para sus líneas, han indicado las mismas fuentes. Si los ciudadanos necesitan desplazarse en este medio de transporte, desde Metrovalencia han pedido que se informen con antelación.

Por el momento, este lunes por la mañana la circulación de la Línea 2 de Metrovalencia está interrumpida entre Santa Rita y Llíria. Los trenes circulan entre Torrent Avinguda y Paterna con un servicio alternativo de autobús entre Paterna y Llíria.

Se han establecido dos rutas en ambos sentidos: Llíria-L'Eliana-Paterna y Llíria-Benaguasil-La Poblade Vallbona-L'Eliana-La Canyada- Paterna, según informa Metrovalencia.