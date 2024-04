Hoy te toca llorar, porque una de las 1.270 unidades de este exclusivo superdeportivo lleva abandonada años

El Porsche Carrera GT es, para muchos, el mejor coche del mundo. Al fin de cuentas no solo fue el hijo del 959 y padre del 918 Spyder, sino también un digno rival de coches como el Ferrari Enzo o el Mercedes-Benz SLR McLaren. Es por ello que duele ver a una de las 1.270 unidades que se fabricaron abandonada a su suerte en un concesionario en China.

Concretamente, el YouTube Effspot ha sido quien ha descubierto tal hallazgo en lo que un día fueron las instalaciones de un concesionario de Ferrari y Maserati. Pero el superdeportivo alemán no se encuentra solo en este, puesto que le acompañan un también exclusivo Ferrari 575 Superamerica y un Chevrolet Corvette Z06.

Porsche Carrera GT abandonado | Effspot

Realmente no se proporciona una historia oficial sobre lo sucedido, pero sí que se arroja algo de luz. Y es que tras una búsqueda por parte de Effspot sobre el pasado del Carrera GT nos encontramos con que esta unidad perteneció, supuestamente, al concesionario. Con el paso del tiempo, este entró en bancarrota y sus propietarios huyeron con una gran deuda.

A ello hay que sumarle que el concesionario no era propiedad de quienes lo dirigían, sino que era un alquiler, y que contaban con diferentes financiaciones para poder afrontar la compra del Porsche Carrera GT entre otros coches. Tras haber abandonado todo sin previo aviso, el legítimo dueño del local decidió cerrarlo con los vehículos dentro a la espera de alguien pague todo lo que le deben.

Porsche Carrera GT abandonado | Effspot

Esto se traduce en que, si uno quiere el flamante superdeportivo de Porsche -que vivió días mejores- tendrá que pagar al propietario del concesionario y al banco para finalizar los pagos atrasados del coche. Pero la historia no termina aquí, ya que, aunque abone todo lo correspondiente, no podrá utilizar el coche.

Y es que China es un país muy estricto en estos aspectos, existiendo una ley en la que si no pasas las correspondientes revisiones o inspecciones de un vehículo por más de tres años, no puedes registrarlo. Y si no puedes registrarlo no puedes conducirlo en China ni exportarlo de manera legal, por lo que el futuro de ese Porsche Carrera GT es estar abandonado a su suerte.