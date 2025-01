Se ha hecho esperar, pero el segundo eléctrico de Toyota ya está aquí para codearse con los urbanos eléctricos

Toyota es el gran referente en lo que a la tecnología híbrida se refiere, pero se había resistido (no sin razón) a apostar firmemente por los modelos totalmente eléctricos, con la única excepción del bZ4X. Las excelentes cifras comerciales de sus modelos híbridos a lo largo de los últimos tiempos han aplazado la llegada de más EV, pero las crecientes regulaciones europeas han influido en el hecho de que el segundo ya está aquí. Se trata del Toyota Urban Cruiser, que toma parte de su nombre de uno de sus modelos más ilustres y que ha sido presentado por la marca japonesa en el Salón del Automóvil de Bruselas.

Un SUV que llega a un segmento muy competido

Hablar del Toyota Urban Cruiser es hacerlo de un vehículo catalogado dentro del segmento B-SUV y que, principalmente, está enfocado para la ciudad como su propio nombre indica. Un nombre que no es nuevo, sino que ya formó parte de su oferta hace unos años como crossover que no tuvo el éxito de otros y que coincidió con el principio de la fiebre por los SUV. Asimismo, y como ocurre en otras marcas vinculadas entre sí, comparte genética con el Suzuki Vitara eléctrico. No en vano, conviene indicar que Toyota posee el 5 % de las acciones de Suzuki desde 2019.

Toyota Urban Cruiser | Toyota

Dicho esto, presenta unas dimensiones de 4,28 metros de largo, 1,80 metros de ancho y 1,63 metros de alto. A lo que hay que añadir una batalla de 2,70 metros. Es un poco más grande que el Yaris Cross y llega para competir ante rivales como el Kia EV3 o el Peugeot E-2008.

Puro Toyota

Las señas de identidad que distinguen a Toyota están muy presentes en este coche. Así, el Toyota Urban Cruiser exhibe un frontal afilado en el que los faros LED se integran en su oscura calandra, protecciones plásticas en la parte baja de la carrocería y pasos de rueda, techo negro con los pilares a juego y una zona trasera moderna en la que la luneta trasera está muy inclinada y el parachoques está revestido de plástico totalmente. Respecto al Suzuki Vitara eléctrico, se distingue principalmente en la forma de "cabeza de martillo" que tiene, así como por sus ligeras longitudes y alturas superiores.

En el interior no falta el buen repertorio tecnológico que acostumbra a brindar Toyota, con dos pantallas para el cuadro de instrumentos y el sistema multimedia (táctil) de 10,25 y 10,1 pulgadas respectivamente, un volante multifunción con dos radios horizontales, una consola central asimétrica y otra inferior con interruptores y un controlador para la transmisión, entre otros componentes.

Hay que indicar que el sistema multimedia tiene navegación por satélite que emplea datos basados en la nube para informar sobre el tráfico en tiempo real. Las tapicerías y las molduras decorativas son otros elementos de distinción sobre el e-Vitara, así como los asientos traseros deslizantes para ajustar la distancia entre los pasajeros a su gusto. Opcionalmente, desde la marca aseguran que ofrecerá equipamiento "de primera calidad" con elementos tales como cámara 360º, sistema de sonido JBL, asiento del conductor con ajuste eléctrico y "techo corredizo fijo".

Toyota Urban Cruiser | Toyota

Llegará este verano con tres opciones disponibles

El Toyota Urban Cruiser llegará en verano a España con tres opciones para el conductor: dos con tracción delantera y otra integral. La de acceso aporta 106 kW (144 CV de potencia) y 189 Nm de par y alimentado con una batería de 49 kWh, mientras que la otra que sube a 128 kW (174 CV) y está equipada con una batería de 61 kWh. La más prestacional disfruta de una potencia conjunta de 135 kW (184 CV) gracias a sus dos propulsores que le lleva a un par motor máximo de 300 Nm. Sin embargo, aún se desconocen las cifras de autonomía, la potencia ni el tiempo de carga de la batería.