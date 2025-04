Hecho en España, consume casi nada y por poco más lo tienes equipado a tope

Pasan los años, pero el Opel Corsa sigue reinventándose para ofrecer al conductor un compañero de rutina práctico y eficiente, a lo que complementa un equipamiento de garantías que, sin que repercuta en exceso en el precio, puede ser más amplio de lo que uno se pueda imaginar. De esta forma, el utilitario se ofrece en cuatro niveles de acabados agrupados en las líneas Edition y GS. Dicho esto, conviene indicar qué es lo que ofrece la versión de entrada, que es la que cuenta con la oferta más apetecible de todas.

Buen equipamiento de entrada

La versión de acceso en oferta del Opel Corsa es la que está dotada del motor de gasolina 1.2 T de 100 CV de potencia. Y es que a diferencia de tiempos pasados ya no hay opciones con potencias inferiores a esos 100 CV en el catálogo de este modelo. En cualquier caso, el equipamiento de esta unidad consta de elementos como aire acondicionado, toma USB, elevalunas eléctricos, Bluetooth, detector de fatiga, alerta de cambio de carril, volante de cuero, control de velocidad, cuatro elevalunas, pantalla táctil, faros LED, control automático de luces cortas, radio DAB, sensor de aparcamiento trasero, etc.

Opel Corsa | Opel

Como hemos adelantado al principio, la eficiencia es una de sus señas de identidad y la prueba de ello son los escasos 5,3 litros que consume por cada 100 kilómetros que recorre. Más eficiente todavía es la versión MHEV (híbrida ligera) con su sistema de 48V y el consumo de 4,5 litros por cada 100 kilómetros que homologa. En su caso, está ligada a una caja de cambios automática eDCS y puede ofrecer 110 ó 136 CV de potencia que lo hacen más cómodo para el conductor, aunque también al mismo tiempo más caro en su tasación. Finalmente, has de saber que cuenta con dos unidades eléctricas que aportan 136 y 156 CV de potencia que constituyen la cúspide de su catálogo.

La oferta: disponible desde 14.900 €

La oferta en cuestión de la que hemos estado hablando por aquí corresponde al Opel Corsa que equipa el motor 1.2 de gasolina T con 100 CV de potencia ligado a una transmisión manual de seis velocidades. No obstante, la condición que impone la marca alemana es financiar la compra en 24 cuotas de 88,95 € mensuales con Stellantis Financial Services, con una entrada de2.738,03 € y un pago final de 10.027,17 €. Puedes aprovecharla tanto a través de la web de la marca como de comparadores como "Qué coche me compro".

La siguiente opción más económica e interesante es la MHEV de 110 CV de potencia, que financiándola de la misma forma alcanza un montante de 18.850 €. En su caso, hablamos de una entrada de 4.811,52 €, 24 cuotas mensuales de 87,40 € y un pago final de 11.940,88 €.Date prisa para aprovecharlas porque el 30 de abril se acaba.