El hazmerreír más injusto de la historia vuelve, y ahora lo hará para no permitir ni una sola burla

Si preguntamos a cualquiera, ya sea amante de los coches o no, por el coche más feo de la historia seguramente diga que el Fiat Multipla. Y aunque bien es cierto que el monovolumen italiano fue un coche práctico como pocos, llamó más la atención por su estética que por su versatilidad. Pero, ¿por qué recuperamos a este icono de la automoción e injusto hazmerreír? Porque va a volver, y lo hará para ser un digno rival de Dacia.

De momento, Fiat no ha arrojado nada de luz al respecto, pero se intuyen algunos puntos claves del nuevo Multipla. Y es que tras la absorción de FCA por parte de Stellantis, estamos siendo testigos de importantes cambios, entre los que se encuentra, por supuesto,el renacer de Lancia.

Regreso Fiat Multipla | Fiat

Y Fiat no iba a ser menos en esta nueva etapa, algo que Stellantis deja patente con la clara intención de revivir al Multipla. Pero no volverá como un monovolumen compacto de seis plazas, sino como un SUV de siete plazas dispuesto a rivalizar con productos tan complicados como el Dacia Jogger.

Para ello, el Multipla estará fabricado sobre la plataforma modular CMP que ya ha utilizado -y utiliza- Stellantis en sus filiales francesas. Así, nos encontraremos con un Multipla de hasta siete plazas y con mecánicas micro-híbridas, híbridas enchufables y, teniendo en cuenta la tendencia ya no solo del consorcio francés, sino también del mercado en general, también eléctricas. No obstante, no será hasta 2025 cuando se conozca en primicia al nuevo Fiat Multipla.