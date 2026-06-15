Geely quiere ser la marca china de referencia en España

Geely Auto, tras apenas tres meses de actividad en el mercado automovilístico de España, continúa en su objetivo de darse a conocer entre los clientes españoles y consolidarse como "una de las marcas de referencia de la nueva generación del automóvil", gracias a su oferta de "lujo accesible", con modelos que se vendan a un precio final que resulte "lo más competitivo posible".

Así lo ha afirmado el responsable de Ventas de Geely Auto en España, Fernando Fernández de Alarcón, quien ha explicado que su primer objetivo como marca es aumentar su nivel de conocimiento entre los potenciales clientes, que, a posteriori, se evidencie en un crecimiento orgánico en todos los canales, tanto particulares como flotas.

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El primer enfoque de la marca pasa por este conocimiento mayor en todos los canales, entre los que Fernández de Alarcón también incluye el mercado de los vehículos de ocasión. Además, su estrategia se apoya en unos modelos que, según el responsable de Ventas, son "muy competitivos", tanto en equipamiento como en prestaciones, con una oferta que bebe del lujo pero de una forma "accesible".

Presencia y confianza

Además, Geely defiende su longeva presencia en el mercado, al ya estar presente desde hace años en el mercado europeo, gracias al conocimiento que tiene a través de Volvo Cars. "Desde 2010 hemos estado estudiando el mercado español, y ahora es el momento oportuno para desembarcar con nuestra tecnología", subraya Fernández de Alarcón, que apunta a que este vínculo les otorga confianza entre los consumidores.

Geely EX2 | Geely

Este "punto adicional de confianza" se logra, también despejando "cualquier duda", por eso Fernández de Alarcón subraya por "prioritaria" la posventa, con una garantía de ocho años para sus coches, así como la certeza de enviar en en menos de 24 horas cualquier recambio que el cliente necesite.

Finalmente, preguntado por los programas de ayudas como el Plan Auto+, el responsable de Ventas ha apuntado que desde Geely están "encantados" de poder ser receptores de estas contribuciones económicas, pero ha señalado que desde la marca ya se lleva tiempo trabajando en posicionar sus coches "de la mejor manera posible".