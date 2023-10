Fuera mitos: ¿los niños pueden viajar en los asientos delanteros?

Si hay niños en tu entorno familiar seguramente te has preguntado si estos pueden viajar en el asiento delantero. Seguramente pienses que la respuesta es no, pero en realidad sí pueden hacerlo en determinadas condiciones.

Los niños que midan 135 centímetros o menos no pueden viajar en el asiento delantero salvo que se cumplan estas condiciones:

Si el vehículo que conducimos es un biplaza o una furgoneta, al no contar con asientos traseros, el niño podrá ocupar el asiento delantero con su correspondiente sistema de retención infantil.

Otro de los casos es que la fila trasera de asientos ya esté ocupada por otros menores con la altura inferior de 135 centímetros, y que por lo tanto viajan en una silla infantil homologada.

El último caso en el que se puede llevar un niño en el asiento delantero es cuando no se pueden instalar todos los sistema de retención infantil en los asientos traseros, ya sea por que el fabricante no lo permite, nuestro coche es muy antiguo y no tiene cinturón trasero, o porque no se pueden instalar tres SRI en los asientos traseros.

Recuerda desactivar el airbag del pasajero si un niño ocupa el asiento del copiloto. Por norma general podrás encontrar esta opción en el panel lateral en la zona de la guantera.