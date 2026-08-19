Ford crea un asistente de IA que conoce tu coche mejor que tú y se adelanta a todo

Ford continúa ampliando la presencia de la inteligencia artificial en sus vehículos, aunque esta vez lo hace a través de sus propias aplicaciones. La marca ha desarrollado un asistente integrado que está vinculado directamente al coche de cada usuario, de manera que no es necesario introducir datos como el modelo, el año o el equipamiento cada vez que se realiza una consulta. Además, el sistema permite hacer preguntas o enviar imágenes para obtener información relacionada con el vehículo.

Un asistente que conoce el coche

La herramienta está diseñada para resolver dudas concretas sobre el funcionamiento del automóvil. El usuario puede preguntarle, por ejemplo, cómo utilizar BlueCruise, si un objeto determinado cabe en el maletero o cómo activar determinadas funciones y modos de conducción. También puede ofrecer instrucciones paso a paso para solucionar pequeños inconvenientes, como el funcionamiento incorrecto de una ventanilla.

Una de las particularidades del sistema es que puede acceder a datos de telemetría del vehículo en tiempo real a través de la aplicación. De esta forma, puede responder a cuestiones relacionadas con el estado del coche, como el nivel de combustible o batería, o determinar si queda suficiente autonomía para completar un trayecto. También permite interpretar determinados testigos de advertencia que aparecen en el vehículo.

La llegada de esta función se realizará de manera progresiva y por fases entre los clientes que cumplan los requisitos establecidos. Ford utilizará este despliegue para recoger las opiniones de los usuarios, mejorar las respuestas y ajustar el funcionamiento del asistente antes de ampliar su disponibilidad.

La IA también llegará al coche

La compañía pretende que esta tecnología vaya más allá del teléfono. La aplicación será el primer paso de una estrategia que contempla integrar el asistente de inteligencia artificial directamente en determinados modelos Ford y Lincoln a partir de 2027.

Mientras tanto, la marca también está ampliando las funciones de asistencia por voz de sus vehículos. Entre las opciones disponibles se encuentra Google Gemini, que puede utilizarse como alternativa a Google Assistant para realizar tareas desde el automóvil, como solicitar indicaciones, enviar mensajes, ajustar la temperatura del habitáculo o reproducir música.