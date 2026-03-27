El fenómeno de los coches chinos no se queda en las calles: Una marca quiere ser la primera de su país en la F1

Acaba de empezar la nueva temporada de Fórmula 1 y ya llueven rumores sobre la que está por venir. Una de las noticias más llamativas es sobre el interés de una marcha china de automóviles en ser la primera del país asiático con un equipo en la competición más reconocida del mundo de las cuatro ruedas. Hay razones de sobra para creer que este interés es realmente sólido.

El fabricante en cuestión es BYD (Build Your Dreams), la marca china que más ha impactado en el mercado europeo gracias a sus modelos eléctricos con buenas prestaciones, estética moderna y, sobre todo, un cúmulo de equipamientos llamativos como el BYD Seal U, el Atto 3, el Dolphin o el Tang.

BYD Atto 3 | BYD

Expansión y marketing

BYD quiere aprovechar el tirón para explotar su impacto internacional y consolidarse en todo el mundo. Para eso, busca una plataforma que le conceda un escaparate global y, al mismo tiempo, le conceda un plus de prestigio. Y qué mejor escenario para conseguir estos objetivos que participar en la Fórmula 1, uno de los deportes con más espectadores del planeta, cifras que crecen y crecen gracias a la atractiva serie de Netflix que narra cada una de las temporadas como si fueran telenovelas.

Este rumor propagado por Bloomerg no solo tiene un sentido a nivel de expansión y marketing, el propio espíritu de la marca coincide con el rumbo que ha tomado la Fórmula 1. BYD es una marca basada en los componentes y motorizaciones eléctricas de los coches, y los monoplazas de F1 cada vez tienen más elementos eléctricos por la normativa de la competición.

De hecho, las últimas actualizaciones de los reglamentos han provocado que prácticamente la mitad de la potencia de los monoplazas sea entregada por la parte eléctrica de las motorizaciones, un protagonismo que debería aumentar con el paso de las temporadas porque la F1 pretende ir pareja al proceso de electrificación de la industria del automóvil en general.

BYD Dolphin | BYD

Primer piloto chino

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ya confirmó en que la organización tiene interés en que una marca china entre en la F1. Por lo tanto, la FIA y BYD guardan un interés mutuo que podría cristalizarse más pronto que tarde. La presencia del gigante asiático en la primera plana de la F1 es realmente reciente, comenzó en 2022 con el estreno del primer piloto chino en la historia de la competición, Guanyu Zhou.

No le ha ido muy bien, ahora es reserva en Cadillac. Si BYD entra en el campeonato no es para obtener instalarse en la mediocridad al que nos han acostumbrado otras marcas novatas sino, a través de su ambición, demostrar la competitividad y el rendimiento de sus motorizaciones eléctricas gracias a buenos resultados.