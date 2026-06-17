El familiar que no quería morir vuelve como alternativa a los SUV: el Audi A6 allroad regresa con V6 diésel, suspensión elevada y versión híbrida enchufable

El mercado se ha llenado de SUV, pero Audi acaba de recuperar una de las alternativas más interesantes para quienes no quieren conducir otro todocamino más. El Audi A6 allroad vuelve a la gama con una receta muy reconocible: carrocería familiar, suspensión elevada, tracción total, protecciones exteriores y motores potentes. Un coche pensado para viajar cómodo, rápido y con margen para salir del asfalto cuando hace falta.

Su regreso tiene bastante sentido en un momento en el que los familiares elevados están desapareciendo. Modelos como el Volvo V90 Cross Country o algunas variantes All-Terrain de Mercedes han ido perdiendo protagonismo frente a los SUV, pero Audi mantiene viva una fórmula que siempre ha tenido mucho sentido para conductores que buscan espacio, estabilidad y capacidad real sin pasar necesariamente por una carrocería alta.

Audi A6 allroad | Audi

Un A6 Avant más ancho, más alto y con más carácter

El nuevo Audi A6 allroad no es simplemente un A6 Avant con cuatro protecciones de plástico. Audi ha ensanchado la carrocería hasta hacerla 11 centímetros más ancha que la de un A6 Avant convencional, gracias a unas vías mayores, neumáticos más generosos y pasos de rueda específicos. El resultado es un familiar con una presencia mucho más rotunda, pero sin caer en la estética de SUV.

También incorpora elementos propios de la familia allroad, como parrilla específica, protecciones inferiores, taloneras, difusor, barras de techo y llantas exclusivas de 19, 20 o 21 pulgadas. Es decir, mantiene la elegancia de un familiar premium, pero añade una imagen más robusta y campera.

La diferencia más importante está en la suspensión. De serie, el A6 allroad aumenta la altura libre al suelo en 34 milímetros respecto al A6 Avant. Además, la suspensión neumática adaptativa puede elevar la carrocería otros 15 milímetros cuando el terreno se complica o rebajarla 20 milímetros en el modo Dynamic para mejorar el comportamiento en carretera.

Audi A6 allroad | Audi

Suspensión neumática, quattro y dirección a las cuatro ruedas

La clave del A6 allroad siempre ha estado en su capacidad para combinar confort de berlina, espacio de familiar y cierta aptitud fuera del asfalto. En esta nueva generación, Audi mantiene esa idea con una dotación técnica muy completa. La tracción quattro será una de sus señas de identidad, junto a la suspensión neumática y la dirección a las cuatro ruedas.

Este último sistema ayuda a que un coche grande sea más manejable en ciudad y más estable en carretera. A baja velocidad, las ruedas traseras pueden girar en sentido contrario a las delanteras para reducir el radio de giro. A ritmos altos, pueden hacerlo en el mismo sentido para aumentar la estabilidad en cambios de trayectoria.

No es un todoterreno puro, ni pretende serlo. Pero sí es un coche mucho más preparado que un familiar convencional para afrontar nieve, caminos rotos, pistas sencillas, accesos complicados o viajes con mal tiempo. Y, sobre todo, lo hace sin renunciar al comportamiento más bajo y rutero de una carrocería familiar.

Audi A6 allroad | Audi

V6 TDI y, por primera vez, híbrido enchufable

La gama mecánica arranca con un motor que encaja muy bien con el planteamiento del coche: un 3.0 V6 TDI. Este bloque diésel entrega alrededor de 299 CV y 580 Nm de par, y cuenta con tecnología microhíbrida para mejorar la eficiencia y suavizar el funcionamiento. Para un familiar grande, con tracción total y vocación de viajar muchos kilómetros, sigue siendo una opción muy lógica.

El diésel de seis cilindros aporta autonomía, fuerza a bajo régimen y capacidad para mover el coche cargado sin esfuerzo. Es justo el tipo de motor que muchos conductores siguen valorando en un vehículo pensado para largos desplazamientos, remolque o uso familiar intensivo.

La gran novedad es que, por primera vez, el Audi A6 allroad también tendrá una versión híbrida enchufable. Combina un motor gasolina 2.0 turbo con un sistema eléctrico para desarrollar unos 367 CV. La batería tiene 25,9 kWh de capacidad bruta, 20,7 kWh útiles, y permite homologar hasta 95 kilómetros de autonomía eléctrica WLTP.

Esta versión puede ser especialmente interesante para quien quiera utilizar el coche a diario en modo eléctrico y conservar al mismo tiempo la libertad de viajar con un motor de combustión. En España, si mantiene esa autonomía eléctrica, debería encajar con la etiqueta Cero de la DGT, aunque habrá que esperar a la configuración definitiva para nuestro mercado.

Audi A6 allroad | Audi

La alternativa inteligente al SUV grande

El Audi A6 allroad vuelve en un momento en el que casi todas las marcas empujan al comprador hacia el SUV. Y precisamente por eso resulta más interesante. Porque ofrece una solución distinta: más baja, más aerodinámica, más rutera y probablemente más agradable de conducir que muchos todocaminos equivalentes.

No tendrá la posición de conducción dominante de un SUV, pero sí una carrocería familiar muy aprovechable, un maletero generoso, un centro de gravedad más favorable y una imagen menos previsible. Es un coche para quien quiere espacio y versatilidad, pero no quiere renunciar al refinamiento de un gran familiar.

En Alemania, el nuevo Audi A6 allroad partirá de 77.250 euros. No será un coche de gran volumen, ni lo necesita. Su papel es otro: recordar que todavía hay vida más allá del SUV, y que un familiar elevado, bien hecho y con buena tecnología, puede seguir siendo una de las formas más inteligentes de tener un coche para casi todo.