Un familiar muy equipado por menos de 21.000€: ¿el chollo del mes?

El fabricante surcoreano Kia está viviendo una suerte de época dorada en Europa: con una gama de productos actualizada y competente, sin tantos problemas de suministro de componentes como otros fabricantes europeos, y con una popularidad claramente en alza, los Kia son a día de hoy coches muy atractivos para el comprador medio. De ahí que sus cifras de ventas no paren de crecer en los últimos tiempos, ya que, a todo lo que hemos mencionado, hay que añadir el hecho de que la mayoría de sus productos cuentan con precios muy atractivos para sus potenciales clientes.

Uno de sus modelos más populares es el Kia Ceed, el modelo compacto de Kia, que ya avanza por su tercera generación. El Ceed, además, ha sido recientemente renovado por lo que se puede considerar un vehículo que está "plenamente al día". Con carrocerías de cinco puertas en variantes compacta y familiar, así como con carrocería "shooting brake", el Kia Ceed cuenta también con una variante de corte crossover, la conocida como XCeed, que es sin duda un auténtico éxito de ventas.

En cualquier caso, el Kia Ceed está de oferta, una oferta que sin duda puede ser más que interesante para aquellos que estén buscando un coche amplio, polivalente, a buen precio y no quieran sumarse a la moda SUV. Y es que ahora podemos hacernos con un Kia Ceed Tourer por menos de 21.000€, precio que además lo coloca en una posición privilegiada para luchar contra todos sus rivales. ¿Qué nos llevamos a cambio de los 20.800€ que nos pide Kia por uno de sus Ceed Tourer?

Kia Xceed 2023 | Kia

Un Kia Ceed Tourer por 20.800€

Por esa cantidad accederemos a un Kia Ceed Tourer 1.0 T-GDi de 120 CV con cambio manual de 6 velocidades asociado al equipamiento Concept, el más parco de la gama actual. Pese a ello, su equipamiento de serie es más que suficiente: el aire acondicionado, elevalunas eléctricos en las cuatro puertas, control de crucero, volante de cuero, sistema de frenada de emergencia o asistente de luces de largas se encuentran en la lista de dotación estándar.

Por otro lado, su motor de 120 CV ofrece un consumo reducido, que en condiciones reales rara vez superará los 6 litros/100 km, aunque es evidente que no se trata de ningún "correcaminos". Al no contar con ningún sistema de electrificación, este Kia Ceed Tourer se conforma con la etiqueta C de la DGT. Para acceder a esta promoción la marca nos obliga, eso sí, a que contratemos la financiación con ellos.

