Conocemos el nuevo BMW Serie 3: la nueva generación llega con aires retrofuturistas, tecnología IA y mucha carga eléctrica

Dos palabras están revolucionando BMW: Neue Klasse, que traducidas al castellano significan “Nueva Clase”. Una plataforma que promete eficiencia, diseño y una gran digitalización.

Es el futuro, pero también el pasado, una forma de cerrar el círculo: en los años 60, BMW, tenía microcoches como el Isetta o grandes sedanes como el 501. Pero les faltaba algo intermedio, como el 1800; una “Nueva Clase” que dio a la marca una dimensión mundial y que cambió la historia…

BMW quiere volver a cambiar la historia, y parte del plan está en uno de los coches más esperados: el nuevo Serie 3. Hablamos de un automóvil con guiños a aquella Neue Klasse presentada en Pekín a modo de concept-car hace dos años.

BMW Serie 3 | BMW

Y ahora llega el de verdad, que hemos conocido en vivo y en directo, un modelo retrofuturista, que no abandona los motores de combustión pero que da un gran salto eléctrico: el nuevo Serie 3, la incombustible berlina media de la marca de Munich.

Las dos versiones de combustión tienen tecnología microhíbrida de 48 voltios: una lleva el motor de 6 cilindros con 443 caballos y la otra el de 4 cilindros con 210 caballos. Un coche de algo más de 4,7 metros con un frontal que incluye parrilla, faros y sensores, en un único bloque con iluminación distintiva, divido en el centro.

De perfil destacan los pasos de rueda ensanchados y la silueta atlética. En la parte trasera, las luces afiladas adoptan una firma luminosa tridimensional.

Toma de contacto nueva Serie 3 | Centímetros Cúbicos

El interior también es revolucionario. Incluye una pantalla central de 17,9 pulgadas y control multifunción con retroalimentación háptica. Pero también permite interacción por voz con inteligencia artificial; y lo más novedoso: el BMW Panoramic Vision con la información en esta tira a lo largo de todo el parabrisas.

Se ha cuidado el carácter deportivo, tanto en el interior como en el exterior del nuevo Serie 3. Además, integra sistemas electrónicos avanzados que optimizan la conducción, y asistentes que permiten funciones semiautónomas en autopista y ciudad.

La era de la inteligencia artificial ha llegado a la industria del automóvil. Ya está presente en muchos ámbitos, y uno más es la asistencia inteligente en maniobras complejas.

BMW Serie 3 | BMW

La versión 100% eléctrica, i3, cuenta 469 caballos y tecnología de 800 voltios, que le permite recorrer 900 kilómetros y recargar hasta 400 en 10 minutos. La “Nueva Clase” de BMW ya ha echado a andar y parece que con intención de marcar otra era en la historia del fabricante alemán.