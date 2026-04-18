No existe ningún otro deportivo tan asequible que capte más miradas que este MG

MG se ha convertido en una de las marcas más populares en España gracias a sus modelos baratos y resultones, ya sean de gasolina, híbridos o eléctricos, urbanos o SUV. Sin embargo, en todo su menú, hay un coche que pasa desapercibido porque se sale de la norma del fabricante, el Cyberster, un descapotable biplaza que sube bastante la gama respecto al resto de MG disponibles en el mercado.

Salta a la vista que es un coche llamativo, con sus 4,54 metros de largo que le acercan a una berlina y un diseño muy deportivo, con un frontal más tradicional pero una parte trasera más moderna, con esas dos puertas laterales que se abren en vertical, con llantas de dibujo transgresor. El interior es igual de curioso, con volante y asientos inspirados en la competición y tres pantallas consecutivas para el conductor.

MG Cyberster | MG

Coche asequible

Ofrece dos versiones, la Trophy Single Motor de 340 CV de potencia y 440 kilómetros de autonomía, y la Dual Motor de 510 CV y 320 km. En definitiva, se puede escoger entre mejores prestaciones o mayor autonomía. La opción más barata es la primera, que se vende desde 61.590 euros, un precio asequible para las condiciones del coche.

Con 340 CV, el MG Cyberster es capaz de acelerar de 0 a 100 en solo 5 segundos y su velocidad máxima alcanza los 195 km/h. En la versión de dos motores de 510 CV, las prestaciones mejoran ligeramente, con una aceleración de 3,2 segundos y una velocidad de 200 km/h. En ambos casos, el paso con curva es muy atractivo, ágil y con agarre, y en recta es muy rápido, un deportivo que no engaña y que rompe con ese prejuicio sobre que los eléctricos no pueden ser GT.

MG Cyberster | MG

Versión 4x4

A su experiencia al volante ayuda mucho la tracción trasera de la alternativa Trophy Single Motor, aunque en la Dual Motor, que es 4x4, se pierde ese protagonismo de las ruedas traseras que a tantos conductores les apasiona. La transmisión, en las dos opciones, es automática de una única velocidad.

El MG Cyberster no va mal de espacio de carga para las excursiones. Su maletero se expande hasta los 249 litros. Y de tecnología está muy adaptado a la modernidad con su base de carga inalámbrica, su conexión wi-fi con tarjeta SIM integrada o actualizaciones inalámbricas de software. Estamos ante una de las joyas escondidas en el catálogo de MG.