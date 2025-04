El MG Cyberster es único en su género y te contamos todos sus secretos

El MG Cyberster es un roadster eléctrico que ha llegado pisando fuerte porque no hay otro igual en la carretera. Es como si MG, ahora en manos de los chinos de SAIC, hubiera dicho: “Vamos a hacer algo a la altura de la MG de verdad”. Y vaya si lo han hecho. Este coche es el único descapotable biplaza eléctrico que puedes comprar ahora mismo, y mezcla un diseño más que atractivo con un precio que no te arruina como un Porsche. ¿Qué tiene de especial? Sigue leyendo.

Lo enseñaron como concept en Shanghái en 2021 y lo lanzaron para la venta en 2023, justo para el centenario de MG (1924-2024). Es un guiño a los viejos MGB, pero eléctrico a más no poder. No es solo para fardar: quiere ser divertido, práctico y diferente a todo lo que ves por ahí.

Diseño: puro espectáculo

MG Cyberster | MG

El Cyberster entra por los ojos nada más verlo. Tiene un morro afilado con faros LED finos y una parrilla pequeñita que parece un tiburón listo para comerse el asfalto. Las líneas son suaves y recorren sus 4,53 metros y rematan en una trasera con luces en forma de flecha y una barra que cruza de lado a lado. Pero lo que mejor son las puertas de tijera eléctricas, como si fuera un Lamborghini que costase menos de 60.000 euros. Se abren en cinco segundos, con sensores para no pillarte los, y cada vez que las usas parece que protagonizas una peli.

El techo de lona se baja en 10 segundos y va hasta 50 km/h, perfecto para pillar aire cuando te apetezca. ¿Práctico? No mucho si llueve o en parkings bajos, pero este coche no va de eso: va de disfrutar a montones. En rojo Dynamic o plata Cosmic, es imposible no girarte a mirarlo.

Motores: dos versiones con mucha tralla

El Cyberster viene en dos sabores, los dos eléctricos y con ganas de dar guerra. El Trophy, con tracción trasera, tiene un motor de 335 CV y 475 Nm atrás, con una batería de 64 kWh que te da unos 507 km según WLTP. Pasa de 0 a 100 en 5 segundos y llega a 195 km/h, ideal para darte un paseo con chispa. Si quieres más caña, el GT de tracción total lleva dos motores (uno por eje) y sube a 510 CV y 725 Nm, con una batería de 77 kWh que baja a 443 km, pero te planta en 100 km/h en 3,2 segundos y toca los 200 km/h. Por lo que cuesta (65.000 euros el Trophy y 71.000 el GT), es una pasada.

La suspensión la han afinado los ingleses en Longbridge, y es pasiva en el Trophy y opcional adaptativa en el GT, la idea es buscar un punto medio entre ir cómodo y meterle caña en curvas. No es un Porsche 718, porque el GT pesa casi dos toneladas, pero con el centro bajo y el reparto 50:50, es un coche muy divertido de conducir. El GT trae un modo Super Sport y Launch Control para terminar de levantar el ánimo.

Interior: tecnología a saco

MG Cyberster | MG

El Cyberster parece una cabina de nave espacial por dentro, y eso está genial. Tiene tres pantallas de 7 pulgadas alrededor del volante (una para ti, otra con datos clave y otra para el GPS), más una central de 10,25 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto. Abajo, otra pantalla para el aire y los ajustes. Es futurista, pero a veces el volante tapa las laterales según cómo te sientes, y el sistema Uconnect 5 va un pelín lento comparado con un Tesla. Los asientos, en cuero sintético, son cómodos y agarran bien, aunque te sientas un poco alto por la batería debajo.

El maletero da 250 litros, que no está mal para un roadster, y hay huecos para meter cosas, pero no esperes cargar como en un SUV. El equipo Bose de ocho altavoces suena de lujo con el techo abajo, y el volante plano con levas (para la regeneración) le da un rollo sport. Eso sí, a 120 km/h se cuela algo de viento, que podría estar mejor aislado.

¿Es tan único como dicen?

MG Cyberster | MG

El Cyberster es el único descapotable eléctrico biplaza asequible ahora mismo. Comparado con un Tesla Roadster, que sigue en el aire, o un Maserati GranCabrio Folgore de 180.000 euros, el MG juega en otra liga: Es más barato y tiene más potencia que muchos roadsters de gasolina. No es tan refinado como un Porsche ni tan ligero como un MX-5, pero nadie te da esto por este precio.

Lo que lo hace especial son cosas como las puertas de tijera, una autonomía decente –unos 400 km reales en el GT si no le pisas, y un enfoque más GT que deportivo puro. Tiene fallos: pesa mucho, el software no es rapidísimo y las ayudas a la conducción son un coñazo, pero por lo que vale, es un bicho raro en un mercado lleno de SUVs eléctricos sin gracia.

¿Merece la pena?

Si quieres un eléctrico para fardar, rodar con el cielo encima y sentirte diferente sin dejarte un dineral, el Cyberster es un acierto. No es para meterlo en circuito ni para llevar la compra semanal, pero su diseño, su potencia y ese puntazo único lo hacen especial. MG ha dado un golpe con un roadster que no copia a nadie y que mete divErsión con E mayúscula de eléctrico.