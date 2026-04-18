Mercedes tiene uno de los eléctricos con más autonomía de Europa, y ahora se actualiza y mejora aún más su batería

La excusa para no comprar un coche eléctrico de que no ofrecen suficiente autonomía, se va a acabando. Uno de los coches que lo demuestra es el Mercedes-Benz EQS, una berlina grande de sello alemán que es uno de los vehículos en toda Europa que ofrecen a los conductores más kilómetros sin recargar. En lugar de conformarse, la cifra de autonomía de este modelo sigue creciendo en su última actualización.

Mercedes-Benz ha conseguido que la batería de 118 kWh del EQS aumente su capacidad hasta los 122 kWh. De esta manera, en su versión con tracción trasera incrementa su autonomía un 13% desde los 806 kilómetros hasta los 925 km, quedándose muy cerca de los 960 kilómetros que ofrece el considerado coche con más autonomía de Europa, el Lucid Air Grand Touring.

Mercedes EQS 450+ | motor.atresmedia.com

Versión tracción total

En la versión de doble motor, uno por eje y, por tanto, de tracción total, la autonomía pasa de 784 a los 874 km, un incremento considerable que sube el atractivo de esta alternativa 4x4 que ofrece una experiencia de conducción más sólida y estable que la opción de tracción trasera. Eso sí, esta versión sigue siendo el tope de gama y es la más cara.

El Mercedes-Benz EQS ha cambiado ciertos detalles del diseño, sin grandes revoluciones. Más bien, han perfeccionado las partes estéticas que no eran del todo convincentes. Las modificaciones más grandes, además de en la batería, están en otros componentes técnicos y en el equipamiento, empezando por su nuevo sistema de dirección y suspensión.

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Datos de la nube

La dirección electrónico opción permite hacer giros más amplios sin mover tanto el volante y ocupa menos espacio y peso en la arquitectura del vehículo, ayudando a la comodidad y al rendimiento energético. Mientras, la nueva suspensión neumática Airmatic usa datos recopilados en la nube para adaptar los amortiguadores a las imperfecciones de la carretera.

Se incorpora una función de marcha atrás automática que asiste en espacios reducidos. Los faros han sido mejorados para que tengan un rango de iluminación un 40% más amplio ahorrando un 50% de energía. Por otra parte, los cinturones pasan a ser calefactables hasta los 44ºC. Sin duda, todos estos añadidos hacen más apetecible el Mercedes-Benz EQS, cuyas primeras entregas de esta actualización empezarán en la segunda mitad de 2026. Si el precio de partida antes de la actualización para las versiones de 118 kWh partía de los 119.000 euros, podría irse a alrededor a los 125.000 euros.