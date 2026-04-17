Si sientes que tu coche frena solo cuando no tiene que frenar, este podría ser el motivo

Una debilidad que carecería de cierta relevancia si la asistencia en la que se produce no fuese la destinada a evitar accidentes frontales ni absorbiera, como consecuencia, un considerable porcentaje de las calificaciones de las pruebas de seguridad. El frenado de emergencia automático, establecido y democratizado en los coches europeos, sigue exponiéndose a vulnerabilidades que, aunque parezcan intrascendentes, han derivado en casos comprobados en riesgo de colisión.

Un riesgo que aparece en el momento en que el coche frena cuando no debe. En el mejor de los casos, una alerta que se emite cuando no corresponde, pero el peligro al volante también está en las distracciones y, si el sistema alerta de manera constante y más de la cuenta, surge entonces el hartazgo del usuario y la casi segura desactivación de los sistemas preventivos. Me refiero a las detecciones falsas y las confusiones que generan tanto en conductor como en pasajeros.

Sistema ADAS | NewsPress

Para entender esta problemática aún por resolver tenemos que apuntar a los talones de aquiles de las fuentes que hacen posible el Asistente de Frenado de Emergencia (AEB). Ni la cámara frontal que viaja en la parte superior del parabrisas ni el radar son cien por ciento precisos a la hora de detectar obstáculos y actores de tráfico ante los cuales el sistema debe desempeñarse realmente.

De "objetos fantasmas" y sombras mentirosas

Al trabajar por ondas y no mediante formas, el radar suele verse afectado en circunstancias específicas que hacen que emita alertas por los denominados “objetos fantasma” y actúe ante objetos no ubicados en la trayectoria del coche. Las cámaras sí detectan formas e identifican así peatones o vehículos terceros, pero en las sombras del entorno encuentra su némesis: los contrastes que éstas generan no dejan de ser figuras, pero considerarlas como un obstáculo es lo que genera problemas.

Sensor Lidar | CARGLASS

Enviar alertas o activar los frenos en exceso da cuenta de un sistema que prioriza la seguridad apelando a la prevención, pero en el fondo expone las deficiencias de un asistente que advierte de manera innecesaria por ser demasiado sensible. La solución no debiera ser la desconexión de la función, pues en ese caso somos los conductores los que nos exponemos. Dicho esto, mejor imponer el factor humano como respuesta al factor humano: la atención permanente al volante y los ojos en el camino para leer el entorno y anticiparse a los riesgos.

Si la máquina reemplazará al hombre en un futuro, si en determinados escenarios ya lo está haciendo, como herramienta al servicio de la seguridad en la industria del automóvil queda claro que aún no está preparada para consumarlo.