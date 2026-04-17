Así es el compacto japonés que baja de los 24.000 euros para plantar cara al Toyota Yaris

El Honda Jazz ha pasado en un abrir y cerrar de ojos de parecer un coche caro, por acercarse a los 29.000 euros, a ser un vehículo barato con una oferta que rebaja su precio a los 23.500 euros en su versión de acceso que, a pesar de su naturaleza, está bien cargado de equipamiento como si ocupara un lugar más elevado en la gama.

El Honda Jazz es un Utilitario de motorización híbrida que no conseguía repercusión en el mercado por culpa de su precio. Provocaba que no lograse competir con otros modelos del mismo segmento como el Renault Clio, el MG 3 o dos de los grandes éxitos de un rival directo japonés, el Toyota Yaris y el Toyota Aygo X. Sin embargo, con la nueva oferta, aumenta la presión del Jazz sobre el vecino nipón.

Honda Jazz Hybrid | Honda

Prestaciones decentes

Su sistema híbrido une un motor eléctrico con otro de gasolina de 1.5 litros y cuatro cilindros en línea para una potencia de 122 CV que permite unas prestaciones decentes para un coche que se puede comprar por debajo de los 24.000 euros. Acelera de 0 a 100 en 9,6 segundos, alcanza una velocidad máxima de 175 km/h y su consumo combinado es bastante contenido, 4,6-4,8 litros cada 100 kilómetros.

El Yaris y el Aygo X ofrecen un menor consumo, pero la razón es simple, el Honda Jazz también es algo más grande, supera los 4 metros de largo, lo que lógicamente se traduce en mayor peso y más gasto de combustible. Sin embargo, tiene una ventaja el espacio interior. Sin renunciar a la comodidad de los pasajeros, el Jazz despliega 304 litros de maletero, superando con creces a los Utilitarios de Toyota y a casi todo el segmento.

Honda Jazz Hybrid | Honda

Gran despliegue tecnológico

Cierto que la experiencia de conducción del Honda Jazz no es para nada apasionante, pero sí es un coche fiable y que tiene una gran virtud, su equipamiento en la versión de acceso. Cuenta con pantalla táctil de 9 pulgadas para el sistema multimedia, conexión WiFi con tarjeta SIM integrada, control remoto de la refrigeración y calefacción, llave inteligente o sistema de de aparcamiento trasero con guía.

Y podemos continuar con su cantidad inusual de sistemas de asistencia a la conducción para un coche que se vende desde 23.500 euros: conducción autónoma de nivel 2, alerta de cambio de carril, alarma de colisión, reconocimiento de señales de tráfico, protección antirrobo o control de crucero. Tanto la fiabilidad como estos sistemas garantizan que el Honda Jazz haya sido calificado con la mayor nota de seguridad, cinco estrellas Euro NCAP.