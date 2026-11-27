Las matriculaciones de turismos nuevos en la Unión Europea alcanzaron las 9,45 millones de unidades entre enero y octubre de 2026, lo que supone un incremento del 5,4% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, de acuerdo con los datos publicados por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

El mercado comunitario mantiene así su evolución positiva en un contexto marcado por la transformación de la oferta automovilística y el avance de las tecnologías electrificadas.

Los vehículos híbridos (HEV) continúan siendo la opción preferida por los compradores europeos, mientras que los eléctricos puros consolidan su ascenso y ganan peso en el conjunto de las matriculaciones.

En particular, los HEV concentraron el 36% de las matriculaciones de turismos en la UE, con un total de 3,4 millones de unidades, lo que representa un crecimiento interanual del 9,6%.

Por su parte, los coches eléctricos de batería alcanzaron las 2,21 millones de unidades hasta octubre: un 50% más que en los diez primeros meses del año 2025. Esta evolución elevó su cuota de mercado hasta el 23,4%, respecto al 16,4% registrado un año atrás.

También han avanzado los híbridos enchufables: sus matriculaciones aumentaron un 17%, hasta las 961.959 unidades. Esta tecnología representó el 10,2% del mercado europeo, frente al 9,2% del mismo periodo del ejercicio precedente.

La caída de los gasolina y diesel

En contraste con el comportamiento de las tecnologías electrificadas, los vehículos de combustión tradicional continuaron perdiendo terreno en el mercado europeo. Las matriculaciones de turismos de gasolina han descendido un 20,1% entre enero y octubre, hasta situarse en 1,96 millones de unidades. Su cuota de mercado cayó al 20,8%, frente al 27,4% contabilizado en el mismo periodo del año 2025.

El retroceso ha sido generalizado entre los principales mercados europeos. Francia registró una caída del 36,9%, mientras que Alemania experimentó un descenso del 24,5%, España del 19,3% e Italia del 16,6%. El diésel mantuvo igualmente su tendencia negativa, con 652.364 unidades matriculadas, un 20,6% menos.

Su participación en el mercado disminuyó hasta el 6,9%, frente al 9,2% del año anterior. En conjunto, gasolina y diésel representan el 27,7% de las nuevas matriculaciones en la Unión Europea, frente al 36,5% de los diez primeros meses de 2025.

Alemania manda en el mercado europeo

Entre los principales mercados comunitarios, Alemania se mantuvo como el mayor mercado de la Unión Europea con 2,47 millones de turismos matriculados y un crecimiento del 4,9% hasta octubre.

Italia ocupa la segunda posición, con 1,39 millones de unidades y un avance del 8,3%, seguida de Francia, que contabiliza 1,38 millones de matriculaciones (un 4,4% más).

España se encuentra en cuarta posición, con 1.01 millones de unidades, por delante de Polonia, que llegó a las 526.415 matriculaciones (un 9,5% más).

En el mercado de vehículos eléctricos puros, Alemania matriculó 698.230 unidades y un incremento del 60,7%. Francia registró 449.300 unidades (un 79,4% más), mientras que Dinamarca alcanzó las 140.728 matriculaciones (un 41% más).

Italia destacó especialmente en el mercado de híbridos enchufables, con un crecimiento del 73,1%, hasta las 138.441 unidades. España no se queda atrás y también registró un considerable avance del 32,3%.

El crecimiento de los fabricantes chinos

Por fabricantes, el Grupo Volkswagen mantuvo el liderazgo del mercado comunitario durante los diez primeros meses del año, con 2.471.562 matriculaciones, casi lo mismo que en el mismo periodo del 2025 (-0,3%), y una cuota del 26,1%.

Stellantis ocupó la segunda posición, con 1.472.073 unidades y un crecimiento del 3,9%, mientras que Renault Group registró 977.887 matriculaciones (un 3,9% menos).

Entre los fabricantes con una evolución más destacada sobresalieron Tesla y BYD. La marca china alcanzó las 237.137 unidades en Europa, lo que supone un incremento del 150,8% comparado con el mismo periodo de 2025.Tesla, por su parte, matriculó 198.349 turismos (un 69,7% más).

Es necesario subrayar el crecimiento de Chery Automobile, cuyas matriculaciones aumentaron un 238,3% (hasta las 159.278 unidades), y de Leapmotor, que alcanzó las 84.642 unidades (un 374,8% más).

Crecimiento del mercado

Las matriculaciones de turismos nuevos en la UE alcanzaron las 939.447 unidades en el mes de octubre, lo que representa un incremento del 2,6% respecto al mismo mes del año anterior. Los vehículos eléctricos de batería registraron 279.799 matriculaciones durante el mes, un 61,4% más, mientras que los híbridos enchufables aumentaron un 5,9%, hasta las 102.301 unidades.

Los híbridos convencionales se mantuvieron prácticamente estables, con 316.940 unidades y un avance del 0,3%. La situación es distinta a la de los modelos de gasolina, que descendieron un 29,8%, hasta las 158.970 unidades, y los diésel retrocedieron un 30,7% con 51.177 matriculaciones.