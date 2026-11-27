Este domingo, en el último programa de Centímetros Cúbicos de la temporada 2027, hablaremos del 10 aniversario de Link&Co. El lanzamiento de Lynk&Co se hizo en Berlín, en octubre de 2016. El grupo chino Geely presentó una marca con diseño e ingeniería desarrollados en Goteborg. Su primer modelo, el 01, utilizaba la arquitectura CMA, desarrollada conjuntamente por Geely y Volvo.

Centímetros Cúbicos se suma a la celebración para conocer más sobre su trayectoria y sus propuestas en el mundo del automóvil.

El programa también se pone al volante del Volkswagen Golf, uno de los modelos más reconocidos de la marca alemana, para analizar sus características y descubrir qué ofrece a los conductores.

El Audi Q7 es otro de los protagonistas de la entrega. Centímetros Cúbicos examina este SUV de la firma de los cuatro aros y repasa sus principales cualidades.

Vuelve a ver los programas completos de Centímetros Cúbicos en Atresplayer.