Este domingo, en CC: probamos el nuevo Renault Clio y el actualizado Seat Arona y el Land Rover Defender 110 Trophy

En el menú del programa habrán interesantes reportajes, como una experiencia al volante a bordo del Land Rover Defender 110 Trophy, la prueba del nuevo Renault Clio, y del recién actualizado Seat Arona.

Hablaremos de éste último, uno de los más exitosos modelos de la marca española que, con 20.300 unidades, es el SUV urbano más vendido en España en 2025… Bueno, y de los últimos siete años.

El Seat Arona ha sido un éxito desde el primer momento, todo gracias a una gran tecnología, estar en el segmento de moda, incorporar mucha seguridad a bordo y un diseño muy actual. Y es que, para que no decaiga la cosa, Seat ha lanzado una actualización de su superventas.

El Renault Clio, por su parte, siempre ha sabido crear tendencia y también ha dado muchas alegrías comerciales a la firma francesa. Ahora llega la sexta generación, con la que tendremos una primera toma de contacto, en Portugal, por los alrededores de Cascais.

Y es que, el conocido compacto galo llega en plena revolución -renaulution- de la marca francesa y que tiene muchas cosas que decir…

Abandonando estos modelos urbanos, hablaremos de Land Rover, una marca histórica en el off road. Te gusten más o menos los coches y tengas más o menos años… Seguro que te suena el Camel Trophy.

Sí, aquella expedición de los años 80 y 90 en la que los 4x4 amarillos, la adrenalina, el barro y el trabajo en equipo, eran los protagonistas. Con la llegada del nuevo milenio, surgió la G4 Challenge. Y ahora, Defender recupera el espíritu de esas competiciones aventureras con la Defender Trophy.

De ahí que nuestro protagonista vaya a ser el Defender 110 Trophy edition, que vamos a probar en el Centro de Experiencias que la marca tiene en Alemania.

No faltarán a la cita las últimas -y las futuras- novedades del mundo del motor, y la competición.

