Este icónico 4x4 no se rompe, es una bestia del off-road y, aunque no sea barato, puede ser tuyo por 495 € al mes

El segmento de los 4x4 no está muerto pero, al igual que ocurre con el resto, se ha encarecido. Y es así como nos encontramos con opciones tan interesantes como el Toyota Land Cruiser en el mercado actual, pero que implican un pago mensual de 495 euros.

A ello debemos sumarle que la firma japonesa exige financiar la compra para poder disfrutar de dicha oferta. De esta manera, debemos leer con detenimiento la letra pequeña y descubrir si realmente encaja en nuestra economía o, por el contrario, será una auténtico dolor para nuestro bolsillo.

Toyota Land Cruiser 2024 precio | Toyota

Sea como fuere, lo que no podemos escoger es la configuración del Land Cruiser. Y no tanto porque se trate de una financiación asociada a una variante en concreto, sino porque hasta julio no estarán disponibles los otros dos acabados del 4x4 nipón. Así que, por 495 euros al mes, nos hacemos con una unidad con el acabado intermedio VX.

Esto implica un equipamiento de serie conformado por elementos como sistema de iluminación Full-LED, techo practicable, tapizado integral en piel sintética, asientos con ajustes eléctricos y calefactables, climatizador trizona, diferencial trasero bloqueble, sistema Crawl Control, sistema multimedia con pantalla de 12,3 pulgadas, Multi Terrain System y Multi Terrain Monitor entre otros.

Toyota Land Cruiser 2024 precio | Toyota

En lo que a mecánica se refiere, el Toyota Land Cruiser recurre al indestructible motor de 2.7 litros y cuatro cilindros diésel, el cual desarrolla 204 CV y 500 Nm de par. Son cifras orquestadas por una caja de cambios automática de ocho relaciones de tipo convertidor de par. Y aunque uno no vaya a ser el más rápido con dicho motor, podrá contar con el aliado perfecto para sus otras armas.

Al fin de cuentas, el Land Cruiser es un 4x4 puro y duro, y así lo dejan patente su reductora, sus dos bloqueos de diferencial y su tracción total conectable. Pero, ¿qué hay que hacer para poder disfrutar de todo ello por 495 euros al mes?

Lo primero es afrontar una entrada de 32.812,30 euros, cifra que nos da acceso al pago de 49 cuotas de 495 euros y al de una última de 37.138,49 euros. A ello hay que sumarle un TIN al 8,95%, un TAE al 10,36% y una comisión de apertura de 1.327,19 euros. ¿El resultado final? Un precio total a plazos de 93.710,79 euros.