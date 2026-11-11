BMW acaba de dar un golpe sobre la mesa: 11.400 euros menos que el Mercedes Clase C

La rivalidad entre BMW y Mercedes-Benz acaba de entrar en una nueva etapa. Las dos marcas alemanas ya tienen sus nuevas berlinas eléctricas, pero sus estrategias comerciales son bastante diferentes. El nuevo BMW i3, heredero eléctrico del Serie 3, acaba de anunciar sus precios para España y lo ha hecho con una cifra que pone en dificultades a su rival: 58.400 euros, nada menos que 11.400 euros por debajo del Mercedes Clase C eléctrico. Y lo más interesante es que, pese a esa diferencia, la autonomía de ambos no está tan lejos.

BMW Serie i3 | BMW

Más de 11.000 euros de diferencia y apenas 33 kilómetros de autonomía

BMW ha confirmado que el nuevo i3 40 xDrive será la versión de acceso a su gama eléctrica, con un precio de 58.400 euros. Por su parte, el Mercedes-Benz C 400 4MATIC eléctrico parte de 69.800 euros. Hablamos, por tanto, de una diferencia de 11.400 euros, aproximadamente un 16% del precio del Mercedes.

Como ya hemos contado en Centímetros Cúbicos con la llegada del nuevo BMW i3 eléctrico a España, la versión más económica desarrolla 374 CV de potencia, tiene tracción total y utiliza una batería de 82,8 kWh con la que homologa hasta 710 kilómetros de autonomía WLTP.

El Mercedes utiliza una batería de mayor capacidad, de 94 kWh útiles, y anuncia hasta 743 kilómetros con una carga. Es decir, el conductor del BMW renuncia únicamente a 33 kilómetros de autonomía homologada a cambio de ahorrar más de 11.000 euros.

Naturalmente, estas cifras son las máximas homologadas y pueden variar según la configuración y las condiciones de conducción. Pero dejan una conclusión interesante: para quien busque una berlina eléctrica capaz de afrontar viajes largos, el BMW ofrece una autonomía muy próxima a la del Mercedes por bastante menos dinero.

BMW Serie i3 | BMW

Mercedes tiene más potencia, pero ¿realmente necesitas tantos caballos?

Donde el Mercedes-Benz Clase C eléctrico sí marca diferencias es en las prestaciones. Sus 489 CV superan ampliamente los 374 CV del BMW, una ventaja de 115 CV que se traduce en una mayor capacidad de aceleración. El Mercedes necesita 4 segundos para alcanzar los 100 km/h desde parado, mientras que el BMW completa esa misma maniobra en 5,4 segundos.

Sin embargo, conviene poner estas cifras en perspectiva. Estamos hablando de una berlina familiar de lujo, no de un deportivo diseñado exclusivamente para circuito. Los 374 CV del BMW ya permiten adelantar con enorme solvencia, incorporarse a una autopista sin esfuerzo y disfrutar de una respuesta inmediata. Los caballos adicionales del Mercedes pueden resultar atractivos para quien priorice las prestaciones, pero difícilmente serán imprescindibles en una utilización cotidiana.

También existen diferencias en la recarga. El Mercedes admite hasta 330 kW de potencia en corriente continua, frente a los 300 kW del BMW. En cualquier caso, ambas cifras son suficientemente elevadas para plantear viajes largos con paradas relativamente breves, siempre que se utilicen cargadores adecuados y las condiciones permitan alcanzar esas potencias.

Tiene estrellas en el techo y una grandísima pantalla: ¿acierta Mercedes con el nuevo Clase C? | Mercedes Benz

¿Es el interior del BMW 11.400 euros peor que el del Mercedes?

La diferencia de precio podría hacer pensar que BMW ha recortado considerablemente en el habitáculo, pero su versión de acceso incorpora un equipamiento tecnológico muy completo. Incluye el sistema BMW Panoramic Vision, que proyecta información a lo ancho de la zona inferior del parabrisas, y una pantalla central de 17,9 pulgadas.

También ofrece asientos delanteros deportivos con ajuste eléctrico, climatizador bizona, bomba de calor, iluminación ambiental, acceso sin llave y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. Es decir, elementos que permiten disfrutar de una experiencia tecnológica y de confort propia de una berlina de lujo sin necesidad de recurrir a las versiones más caras.

BMW Serie i3 | BMW

El Mercedes tampoco escatima en tecnología. Su acabado Avantgarde de acceso incluye una pantalla central de 14 pulgadas, otra pantalla de 14 pulgadas para el acompañante, asientos delanteros eléctricos y climatización bizona. Además, cuenta con el techo panorámico SKY CONTROL, un elemento especialmente llamativo que aporta luminosidad y sofisticación al habitáculo.

Sin embargo, conviene distinguir entre el equipamiento de serie y las imágenes de las versiones más lujosas. La espectacular pantalla MBUX Hyperscreen del Mercedes requiere equipamiento opcional, igual que su equipo de sonido Burmester. En el BMW también hay extras, como el Head-Up Display 3D o los paquetes deportivos M. Por tanto, ninguno de los dos ofrece absolutamente todo por su precio de partida.

La cuestión no es tanto cuál tiene más pantallas o un habitáculo más espectacular, sino cuánto está dispuesto a pagar cada comprador por determinadas diferencias de diseño, materiales, tecnología y confort. Y, sobre el papel, resulta difícil sostener que el BMW tenga un interior propio de un automóvil considerablemente más económico.

Así luce la pantalla del nuevo Mercedes Benz Clase C, aunque dependerá de la versión que elijas | Mercedes Benz

BMW plantea un problema muy serio a Mercedes

El Mercedes Clase C eléctrico tiene argumentos para justificar parte de su mayor precio: más potencia, una batería de mayor capacidad, algo más de autonomía y determinados elementos de confort. Pero el nuevo BMW i3 ofrece una combinación difícil de ignorar, especialmente para quienes valoren la autonomía, la tecnología y las prestaciones sin buscar necesariamente la versión más potente.

La gran pregunta es si esos 33 kilómetros adicionales de autonomía, los 115 CV extra y las diferencias de equipamiento justifican pagar 11.400 euros más. Habrá compradores para los que sí, especialmente si prefieren el diseño y la experiencia de conducción de Mercedes. Para muchos otros, sin embargo, BMW acaba de colocar sobre la mesa una alternativa que podría resultar mucho más convincente.