Así es cómo alcanzar 500 km/h con un coche puede hacer que quieras comprarte su coche más barato

Imagina que una marca de coches consigue fabricar el automóvil más rápido del planeta. Un vehículo capaz de superar los 500 km/h, dejando atrás a fabricantes tan legendarios como Bugatti. Ahora imagina que esa misma compañía también vende un pequeño coche eléctrico por menos de 13.000 euros. Puede parecer que ambas cosas no tienen ninguna relación, pero lo cierto es que el éxito del primero puede ser una de las mejores herramientas comerciales para vender el segundo. Y eso es precisamente lo que está consiguiendo BYD.

Más de 3.000 CV y 503 km/h para demostrar de lo que es capaz BYD

El protagonista de esta historia es el Yangwang U9 Xtreme, un hiperdeportivo eléctrico desarrollado por la división de lujo de BYD. El pasado 1 de noviembre consiguió alcanzar los 503,17 km/h en una carretera cerrada al tráfico en Abu Dabi, estableciendo un nuevo récord mundial de velocidad para un automóvil de producción.

BYD YangWang U9 Extreme | BYD

La hazaña, reconocida por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), le ha valido dos récords Guinness, correspondientes a la mayor velocidad alcanzada en una sola dirección por un automóvil de producción y por uno eléctrico de producción. Conviene hacer esta distinción, porque no estamos hablando de un récord calculado mediante la media de dos pasadas en sentidos opuestos.

Yangwang U9 Extreme | Yangwang

Para conseguirlo, BYD ha recurrido a una arquitectura eléctrica de 1.200 voltios, cuatro motores independientes y una potencia combinada de 3.019 CV. También utiliza una evolución de su conocida batería Blade, desarrollada para soportar las enormes exigencias energéticas de semejante máquina.

Pero quizás lo más impresionante no sea exclusivamente la velocidad. Hasta hace relativamente poco, BYD era una marca prácticamente desconocida para muchos conductores europeos. Ahora puede presumir de haber superado una barrera que durante décadas parecía reservada a los fabricantes de superdeportivos más prestigiosos.

BYD actualiza su berlina Seal para desafiar a los nuevos BMW Serie 3 y Mercedes Clase C eléctricos | BYD

¿Qué tiene que ver un hiperdeportivo de 500 km/h con un eléctrico de 13.000 euros?

Muchísimo, aunque no lo parezca. Existe un concepto en la industria del automóvil conocido como efecto halo. Consiste en desarrollar vehículos extraordinarios que mejoran la percepción de toda una marca, incluso cuando la inmensa mayoría de sus clientes jamás podrá comprarlos.

Ferrari lleva décadas construyendo su reputación alrededor de las prestaciones y la competición. Porsche ha convertido al 911 en un referente tecnológico y deportivo que beneficia a toda su gama. Y ahora BYD está intentando demostrar que una compañía china también puede situarse en lo más alto de la ingeniería automovilística.

El resultado es que un comprador que esté considerando adquirir un BYD Dolphin Surf puede empezar a contemplar la marca con otros ojos. Ya no se trata simplemente de un fabricante que ofrece eléctricos económicos, sino de una empresa capaz de desarrollar algunas de las tecnologías de propulsión más avanzadas del mundo.

En España, el BYD Dolphin Surf es uno de los coches eléctricos más asequibles del mercado. Además, recientemente BYD ha actualizado su eléctrico más barato con cinco plazas y hasta 322 kilómetros de autonomía, reforzando su atractivo para quienes buscan un vehículo urbano económico.

BYD Dolphin Surf | BYD

La tecnología que une a los dos extremos de la gama

Naturalmente, el Dolphin Surf no incorpora los motores, la suspensión activa ni la arquitectura de 1.200 voltios del Yangwang U9 Xtreme. Sin embargo, existe una conexión tecnológica real entre ambos vehículos: la experiencia de BYD desarrollando motores eléctricos, electrónica de potencia y baterías.

Los dos recurren a la tecnología Blade Battery, aunque con especificaciones y prestaciones radicalmente diferentes. En el urbano, esta tecnología busca ofrecer seguridad, durabilidad y un coste contenido. En el hiperdeportivo, se ha llevado mucho más lejos para entregar una potencia extraordinaria.

Eso no significa que conseguir un récord de velocidad garantice fabricar buenos coches económicos. La calidad de construcción, el confort, la eficiencia o la fiabilidad siguen siendo aspectos que deben evaluarse individualmente.

Sin embargo, la operación tiene una lógica comercial evidente. Mientras el Yangwang U9 Xtreme demuestra hasta dónde puede llegar BYD, modelos como el Dolphin Surf son los encargados de convertir esa reputación en ventas. Quizás nunca necesites un coche capaz de alcanzar 500 km/h, pero saber que el fabricante de tu próximo utilitario puede construirlo cambia considerablemente la percepción de la marca.