Al volante del GWM Ora 5: un SUV compacto muy habitable con opciones mecánicas para todos los gustos

Hace unos meses tuvimos la oportunidad de conocer muy de cerca a Great Wall Motor, uno de los principales fabricantes independientes de China, líderes en producción nacional y con un volumen de exportación superior a las 500.000 unidades en 2025.

GWM, como lo conoceréis, nos abrió las puertas de sus instalaciones, conocimos todos sus planes y pudimos tocar en primicia dos de los modelos con los que aterriza en España.

Y aquí tenemos ya el primero de ellos. Recién lanzado, el GWM Ora 5 es un modelo que estábamos deseando probar a fondo. Un SUV compacto por fuera, muy habitable por dentro y con una gama de motores para todos los gustos. ¿Tendrá lo que hay que tener para hacerse su hueco en su segmento?

El GWM Ora 5 tiene un diseño exterior muy singular, a la par que limpio. Destaca su capó en caída y sus faros LED en forma de gota de agua en el frontal; sus barras de techo; tiradores de puertas enrasados; o sus llantas de aleación de 18 pulgadas en el lateral; así como una firma luminosa trasera integrada directamente en la luneta, además de un limpiaparabrisas oculto detrás.

GWM Ora 5 | Centímetros Cúbicos

Sumando un amplio techo panorámico de cristal, elemento más propio de un segmento superior, que remata este SUV de 4,47 de largo y 1,64 de ancho.

El interior está claramente digitalizado, presidido por un cuadro de instrumentos de 10,25 pulgadas y una pantalla central flotante de hasta 15,6. Equipado con el sistema operativo que en la marca denominan “Coffee OS 3” y un control por voz inteligente. Por lo que interactuar con el vehículo resulta muy intuitivo y sencillo, incluso, con tu teléfono móvil.

Respecto a sus acabados, en cuero sintético, son muy suaves y sorprendentemente buenos; y en cuanto a habitabilidad, es bastante amplio en las plazas traseras y su maletero alcanza los 422 litros, contando además con un piso de carga variable.

Algo que tenía muy claro GWM es que no se quería limitar solo a ser eléctrico, o solamente tener modelos electrificados como han hecho muchas marcas chinas al desembarcar en España, aquí tenemos una opción adecuada para cada tipo de conductor o necesidad.

Puedes optar por el motor 1.5 Turbo de gasolina con 160 CV y cambio automático de siete velocidades, o dar el salto a la variante híbrida de 223 CV, que logra un consumo de apenas 5,1 l/100 km y promete una autonomía combinada de más de 1.000 km. Y si lo que buscas son las cero emisiones, la versión 100% eléctrica es la tuya. Ofrece 204 CV y una autonomía de hasta 435 kilómetros.

GWM Ora 5 | Centímetros Cúbicos

Justo esta última, la eléctrica, es la que nos ha acompañado. Algo que tienen en común todas las versiones, no solo esta, es que cuentan con hasta cuatro modos de conducción: Eco, para ir de tranquis sin gastar demasiado; Normal, el modo predeterminado; Sport, para sacar su lado más atlético; y Nieve, que optimiza la tracción en superficies resbaladizas para circular siempre con control total.

Cabe resaltar su amplio equipamiento en el apartado de seguridad activa. Y es que incorpora el avanzado sistema Coffee Pilot Ultra con 23 asistentes integrados, destacando su cámara de visión de 540 grados con función de chasis transparente, el control de crucero adaptativo y el asistente de aparcamiento automático.

Llevar todo esto en un SUV de menos de 4 metros y medio está muy bien, sobre todo porque su uso en ciudad será elevado, con trayectos cortos que requieren mucha atención en callejuelas, giros cerrados, semáforos con varias intersecciones. Pero este Ora 5 velará por nuestra seguridad en todo momento.

El Ora 5 es toda una sorpresa. Son muchos los modelos “Made in China” que estamos probando últimamente y éste me ha sorprendido gratamente por su tecnología, acabados y consumos. Si este es el desembarco de GWM en nuestro país, ¿qué vendrá luego? Las expectativas están muy altas.